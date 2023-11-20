Греция – Франция. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (21.11.2023)

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вчера, 22:02

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются французы. Команда играет гостевой поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.62. Победа сборной Греции оценивается по 5.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.95.

Форма команд

Сборная Греции не смогла зацепиться за второе место и не имеет шансов обойти Нидерланды. Коллектив отстает от конкурента на три балла, но уступает ему в личных встречах. Тем не менее, встреча со сборной Франции всегда интересна для болельщиков, поэтому хозяева постараются достойно выглядеть на фоне вице-чемпиона мира. Два последних матча сборной Греции завершились победой над Новой Зеландией (2:0) и поражением от Нидерландов (0:1).

Франция выиграла все семь поединков и пропустила всего один мяч, что является отличным показателем для подопечных Дешама. Команда гарантированно занимает первое место, но наверняка хочет завершить квалификацию, не потеряв ни единого очка, поэтому элемент мотивации у гостей присутствует. В прошлом матче Франция разгромила на своем поле Гибралтар (14:0), а ранее крупно обыграла Шотландию (4:1, товарищеский).

Информация для ставок

Греция выиграла только пять поединков из десяти последних во всех турнирах

Франция победила в четырех из шести последних матчей на выезде

Четыре последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Франция выиграла три из пяти последних поединков с Грецией

Прогноз

Обе команды не имеют турнирной мотивации, но постараются продемонстрировать высокое качество футбола. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.