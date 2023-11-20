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Греция – Франция. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (21.11.2023)

вчера, 22:02
Франция

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются французы. Команда играет гостевой поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.62. Победа сборной Греции оценивается по 5.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.864.051.61
Лига Ставок 6.20 4.00 1.61

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.95.

Форма команд

Сборная Греции не смогла зацепиться за второе место и не имеет шансов обойти Нидерланды. Коллектив отстает от конкурента на три балла, но уступает ему в личных встречах. Тем не менее, встреча со сборной Франции всегда интересна для болельщиков, поэтому хозяева постараются достойно выглядеть на фоне вице-чемпиона мира. Два последних матча сборной Греции завершились победой над Новой Зеландией (2:0) и поражением от Нидерландов (0:1).

Франция выиграла все семь поединков и пропустила всего один мяч, что является отличным показателем для подопечных Дешама. Команда гарантированно занимает первое место, но наверняка хочет завершить квалификацию, не потеряв ни единого очка, поэтому элемент мотивации у гостей присутствует. В прошлом матче Франция разгромила на своем поле Гибралтар (14:0), а ранее крупно обыграла Шотландию (4:1, товарищеский).

Информация для ставок

  • Греция выиграла только пять поединков из десяти последних во всех турнирах
  • Франция победила в четырех из шести последних матчей на выезде
  • Четыре последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Франция выиграла три из пяти последних поединков с Грецией

Прогноз

Обе команды не имеют турнирной мотивации, но постараются продемонстрировать высокое качество футбола. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.51 1.86 2.01 1.46 2.80
Лига Ставок 2.55 1.52 1.81 2.04 1.43 2.84
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:09
Мотивация отсутствует но Франция выглядит по весомее - П2.
Гость
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