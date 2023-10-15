Греция — Нидерланды. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (16.10.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.02. Поверить в успех Греции можно по 4.05. Ничейный результат котируется цифрой 3.4.
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сегодня, 21:45
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.72.
Форма команд
Сборная Греции неплохо проводит нынешнюю квалификацию на Евро 2024 и на данный момент занимает второе место. Команда набрала 12 баллов и опережает на три балла Нидерланды, при этом имея на одну сыгранную игру больше. Таким образом, хозяевам важно, как минимум не проиграть в личной встрече, иначе шансы на выход резко снизятся. Два последних матча Греции завершились выездной победой над Ирландией (2:0) и разгромом Гибралтара (5:0).
Нидерланды столкнулись с проблемами в этом отборе и полностью проиграли первое место сборной Франции проиграв им дважды. Коллектив занимает третье место с девятью баллами и отстает от Греции на три пункта, но может сравняться с ними по очкам, если выиграет игру в запасе. В прошлом туре Нидерланды на своем поле уступили Франции (1:2), а ранее с трудом одолели на выезде Ирландию (2:1).
Информация для ставок
- Греция выиграла только пять матчей из десяти последних во всех турнирах
- Нидерланды выиграли семь встреч из десяти на выезде за последнее время
- Нидерланды выиграли три из пяти последних матчей с Грецией при двух поражениях
Прогноз
Нидерланды показывают хорошую статистику в выездных поединках и вполне могут добиться нужного результата в предстоящем поединке. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.