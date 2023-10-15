Греция — Нидерланды. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (16.10.2023)

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вчера, 21:27

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.02. Поверить в успех Греции можно по 4.05. Ничейный результат котируется цифрой 3.4.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.72.

Форма команд

Сборная Греции неплохо проводит нынешнюю квалификацию на Евро 2024 и на данный момент занимает второе место. Команда набрала 12 баллов и опережает на три балла Нидерланды, при этом имея на одну сыгранную игру больше. Таким образом, хозяевам важно, как минимум не проиграть в личной встрече, иначе шансы на выход резко снизятся. Два последних матча Греции завершились выездной победой над Ирландией (2:0) и разгромом Гибралтара (5:0).

Нидерланды столкнулись с проблемами в этом отборе и полностью проиграли первое место сборной Франции проиграв им дважды. Коллектив занимает третье место с девятью баллами и отстает от Греции на три пункта, но может сравняться с ними по очкам, если выиграет игру в запасе. В прошлом туре Нидерланды на своем поле уступили Франции (1:2), а ранее с трудом одолели на выезде Ирландию (2:1).

Информация для ставок

Греция выиграла только пять матчей из десяти последних во всех турнирах

Нидерланды выиграли семь встреч из десяти на выезде за последнее время

Нидерланды выиграли три из пяти последних матчей с Грецией при двух поражениях

Прогноз

Нидерланды показывают хорошую статистику в выездных поединках и вполне могут добиться нужного результата в предстоящем поединке. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.