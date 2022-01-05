«Гройтер Фюрт» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (08.01.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение именно гостям предстоящего поединка. На победу «Штутгарта» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.99. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.6, а победа «Гройтер Фюрт» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.65.
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сегодня, 17:30
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.82. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 за 1.99. Ставка на «обе забьют» составляет 1.57.
Форма команд
«Штутгарт» после нескольких удачных поединков, вновь не радует своих болельщиков хорошими результатами. Команда находится в зоне вылета, а именно на 16 месте с 17 набранными очками, что является крайне отрицательным результатом. В предстоящей игре с главным неудачником этого сезона у футболистов есть шанс немного реабилитироваться и набрать важные очки. Два последних поединка «Штутгарта» завершились поражениями от «Кельна» (0:1) и «Баварии» (0:5).
«Гройтер Фюрт» уже на этом отрезке сезона можно назвать главным претендентом на последнее место в Бундеслиге по итогам сезона. Клуб набрал всего пять очков после 17 матчей чемпионата Германии о отстает от ближайшего соперника не из зоны вылета уже на 11 очков. Такой разрыв будет очень сложно отыграть, если прямо сейчас не делать серьезные изменения в клубе. В прошлом матче «Гройтер Фюрт» сыграл вничью с «Аугсбургом» (0:0), а немного ранее проиграл на выезде «Боруссии» Д (0:3).
Информация для ставок
- «Штутгарт» выиграл три их десяти последних матчей, а «Гройтер Фюрт» одержал всего одну победу
- «Штутгарт» выиграл три из пяти последних встреч с «Гройтер Фюрт»
- «Гройтер Фюрт» забивал только в шести последних матчах на своем стадионе
Прогноз
«Гройтер Фюрт» безнадежно выступает в этом сезоне Бундеслиги и тяжело представить, что коллектив сможет взять очки в следующем матче. Предлагаем сделать ставку на победу «Штутгарта» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.99.