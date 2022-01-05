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«Гройтер Фюрт» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (08.01.2022)

05 января 2022, 13:00

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение именно гостям предстоящего поединка. На победу «Штутгарта» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.99. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.6, а победа «Гройтер Фюрт» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.103.771.94
Фонбет 3.75 3.70 1.95
Мелбет 3.90 3.84 2.00
BetBoom 3.93 3.78 1.95

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.82. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 за 1.99. Ставка на «обе забьют» составляет 1.57.

Форма команд

«Штутгарт» после нескольких удачных поединков, вновь не радует своих болельщиков хорошими результатами. Команда находится в зоне вылета, а именно на 16 месте с 17 набранными очками, что является крайне отрицательным результатом. В предстоящей игре с главным неудачником этого сезона у футболистов есть шанс немного реабилитироваться и набрать важные очки. Два последних поединка «Штутгарта» завершились поражениями от «Кельна» (0:1) и «Баварии» (0:5).

«Гройтер Фюрт» уже на этом отрезке сезона можно назвать главным претендентом на последнее место в Бундеслиге по итогам сезона. Клуб набрал всего пять очков после 17 матчей чемпионата Германии о отстает от ближайшего соперника не из зоны вылета уже на 11 очков. Такой разрыв будет очень сложно отыграть, если прямо сейчас не делать серьезные изменения в клубе. В прошлом матче «Гройтер Фюрт» сыграл вничью с «Аугсбургом» (0:0), а немного ранее проиграл на выезде «Боруссии» Д (0:3).

Информация для ставок

  • «Штутгарт» выиграл три их десяти последних матчей, а «Гройтер Фюрт» одержал всего одну победу
  • «Штутгарт» выиграл три из пяти последних встреч с «Гройтер Фюрт»
  • «Гройтер Фюрт» забивал только в шести последних матчах на своем стадионе

Прогноз

«Гройтер Фюрт» безнадежно выступает в этом сезоне Бундеслиги и тяжело представить, что коллектив сможет взять очки в следующем матче. Предлагаем сделать ставку на победу «Штутгарта» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.99.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.98 1.44 2.05 1.86 1.61 2.45
Мелбет 2.07 1.88
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shlomo
shlomo
05 января в 20:57
Гости не проиграют
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