«Халл» — «Сандерленд». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.12.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче являются хозяева, поставить на победу которых можно по коэффициенту 2.4. Поверить в успех «Сандерленда» предлагают за 2.9. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии предлагают за 3.4.
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сегодня, 18:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.
Форма команд
«Халл» все еще держится в зоне плей-офф Чемпионшипа, но любая неудача может понизить их на одну-две позиции. Сейчас команда занимает шестое место с 36 баллами и отстает от ближайшего соперника по дополнительным показателям. В домашней встрече с прямым конкурентом за место в плей-офф хозяева постараются достичь максимального результата. Два последних матча «Халла» завершились поражением на выезде от «Бристоль Сити» (2:3) и крупной победой над «Кардиффом» (3:0).
«Сандерленду» не хватает стабильности, тем не менее, команда имеет шансы на повышение в классе если улучшит результаты. «Коты» идут на девятом месте с 33 баллами и на три пункта отстают от «Халла». В случае победы команды сравняются по очкам и еще больше закрутят интригу в чемпионате. В прошлом туре «Сандерленд» крупно уступил на своем поле «Ковентри Сити» (0:3), а ранее минимально проиграл «Ковентри Сити» (0:1).
Информация для ставок
- «Сандерленд» не может выиграть на выезде уже шесть матчей подряд
- «Халл» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пять последних матчей между клубами завершились ничейными результатами
Прогноз
Предполагаем, что матч будет результативным, но в итоге команды все равно поделят очки. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. Менее рискованной альтернативой является вариант тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.87.