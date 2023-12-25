«Халл» — «Сандерленд». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.12.2023)

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вчера, 15:05

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче являются хозяева, поставить на победу которых можно по коэффициенту 2.4. Поверить в успех «Сандерленда» предлагают за 2.9. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии предлагают за 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Халл» все еще держится в зоне плей-офф Чемпионшипа, но любая неудача может понизить их на одну-две позиции. Сейчас команда занимает шестое место с 36 баллами и отстает от ближайшего соперника по дополнительным показателям. В домашней встрече с прямым конкурентом за место в плей-офф хозяева постараются достичь максимального результата. Два последних матча «Халла» завершились поражением на выезде от «Бристоль Сити» (2:3) и крупной победой над «Кардиффом» (3:0).

«Сандерленду» не хватает стабильности, тем не менее, команда имеет шансы на повышение в классе если улучшит результаты. «Коты» идут на девятом месте с 33 баллами и на три пункта отстают от «Халла». В случае победы команды сравняются по очкам и еще больше закрутят интригу в чемпионате. В прошлом туре «Сандерленд» крупно уступил на своем поле «Ковентри Сити» (0:3), а ранее минимально проиграл «Ковентри Сити» (0:1).

Информация для ставок

«Сандерленд» не может выиграть на выезде уже шесть матчей подряд

«Халл» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пять последних матчей между клубами завершились ничейными результатами

Прогноз

Предполагаем, что матч будет результативным, но в итоге команды все равно поделят очки. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. Менее рискованной альтернативой является вариант тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.87.