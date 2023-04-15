«Хетафе» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (16.04.2023)

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сегодня, 20:20

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Барселоне», а коэффициент на их победу составляет 1.6. Успех «Хетафе» оценивается по коэффициенту 6.3 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.85.

На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 2.2. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.68. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Хетафе» прервал серию без поражений в чемпионате Испании и все еще достаточно близко находится к зоне вылета. Сейчас команда занимает 16 место с 30 баллами и обязана в каждом матче отдавать все силы, чтобы зарабатывать очки и лишить себя нервной концовки чемпионата. Два последних матча «Хетафе» завершились ничьей с «Атлетик» Бильбао (0:0) и поражением от «Реал» Сосьедад (0:2).

«Барселона» имеет солидное преимущество в чемпионате, где лидирует с отрывом от «Реала» в 13 пунктов. Остальные турниры команда уже покинула, а поэтому может спокойно доигрывать сезон и ротировать состав, ведь упустить такой гандикап очень сложно. Тем не менее, болельщики клуба всегда ждут побед от «сине-гранатовых» и просто хозяевам точно не будет. В прошлом туре «Барселона» сыграла вничью с «Жироной» (0:0), а ранее разгромно уступила «Реалу» в кубке Испании (0:4).

Информация для ставок

«Хетафе» выиграл три последних домашних встречи в Ла Лиге подряд

«Барселона» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Барселона» выиграла три из пяти последних матчей с «Хетафе» при одном поражении

Прогноз

«Барселона» не выигрывает уже два матча подряд и в этой встрече постарается не допускать третьей осечки. Предлагаем сделать ставку на лидера Ла Лиги по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.