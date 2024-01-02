«Хетафе» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч Ла Лиги (02.01.2024)

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вчера, 16:31

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Хетафе», а коэффициент на их победу составляет 2.45. Успех «Райо Вальекано» оценивается по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.

На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 1.95. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.85. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Хетафе» показывает неплохие результаты в этом сезоне и заслуженно идут в первой десятке Ла Лиги. Коллектив располагается на восьмом месте и набрал 26 очков, что на пять пунктов меньше, чем у «Реала» Сосьедад, который идет в зоне еврокубков. В случае победы команда сможет стать на шаг ближе к топ-6. Два последних матча «Хетафе» завершились результативной ничьей с «Атлетико» (3:3) и крупной победой над «Севильей» (3:0).

«Райо Вальекано» остается на своем уровне и является типичным середняком Ла Лиги. Сейчас команда занимает 11 место с 20 баллами, что на шесть пунктов меньше, чем у нынешнего соперника. Вряд ли клуб может рассчитывать на борьбу за еврокубки, но в отдельных матчах может добиваться высоких результатов. В прошлом туре «Райо Вальекано» минимально уступил «Валенсии» (0:1), а ранее с тем же счетом проиграл «Осасуне» (0:1).

Информация для ставок

«Хетафе» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

«Райо Вальекано» выиграл три матча из десяти на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Команды покажут примерно равный футбол и с большой вероятностью, вновь не смогут определить победителя. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.