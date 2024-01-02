«Хетафе» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч Ла Лиги (02.01.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Хетафе», а коэффициент на их победу составляет 2.45. Успех «Райо Вальекано» оценивается по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.
|
0 : 2
завершен
вчера, 19:00
На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 1.95. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.85. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.25.
Форма команд
«Хетафе» показывает неплохие результаты в этом сезоне и заслуженно идут в первой десятке Ла Лиги. Коллектив располагается на восьмом месте и набрал 26 очков, что на пять пунктов меньше, чем у «Реала» Сосьедад, который идет в зоне еврокубков. В случае победы команда сможет стать на шаг ближе к топ-6. Два последних матча «Хетафе» завершились результативной ничьей с «Атлетико» (3:3) и крупной победой над «Севильей» (3:0).
«Райо Вальекано» остается на своем уровне и является типичным середняком Ла Лиги. Сейчас команда занимает 11 место с 20 баллами, что на шесть пунктов меньше, чем у нынешнего соперника. Вряд ли клуб может рассчитывать на борьбу за еврокубки, но в отдельных матчах может добиваться высоких результатов. В прошлом туре «Райо Вальекано» минимально уступил «Валенсии» (0:1), а ранее с тем же счетом проиграл «Осасуне» (0:1).
Информация для ставок
- «Хетафе» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Райо Вальекано» выиграл три матча из десяти на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
Прогноз
Команды покажут примерно равный футбол и с большой вероятностью, вновь не смогут определить победителя. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.