«Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги (29.09.2023)

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вчера, 13:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.13. Победа «Хоффенхайма» оценивается за 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.08. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.4.

Форма команд

«Хоффенхайм» вышел на приятную серию побед в Бундеслиге и заметно улучшил свое положение в турнирной таблице. Сейчас команда занимает пятое место с 12 баллами и даже обходит нынешнего соперника на один пункт. Таким образом хозяевам достаточно не проиграть на своем поле, чтобы не пропустить «шмелей» вперед. В прошлом туре «Хоффенхайм» обыграл на выезде «Унион» (2:0), а ранее переиграл «Кельн» (3:1).

«Боруссия» Дортмунд старается набирать очки в Бундеслиге, но в Лиге Чемпионов после поражения от « ПСЖ » команда уже оказалась в роли догоняющих в своей группе. В Бундеслиге команда смогла набрать 11 очков и отстает от лидеров на пять пунктов. В случае очередной осечки, «желто-черные» вполне вероятно еще больше отстанут от «Баварии» и «Байера». В прошлом туре «Боруссия» Д минимально одолела «Вольсфбург» (1:0).

Информация для ставок

«Боруссия» Дортмунд уступила всего в одном матче из десяти последних матчей во всех турнирах

«Хоффенхайм» выиграл пять последних поединков во всех турнирах

«Боруссия» Д выиграла четыре из пяти последних матчей у «Хоффенхайма»

Прогноз

«Боруссия» Дортмунд наверняка столкнется с проблемами в этом матче и вряд ли сможет набрать три балла. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Лига Ставок.