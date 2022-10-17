«Хоффенхайм» — «Шальке-04». Прогноз на кубок Германии (18.10.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Шальке-04» оценивается по 6.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.
|
- : -
сегодня, 21:45
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.
Форма команд
«Хоффенхайм» допустил несколько осечек в последнем месяце в Бундеслиге, однако продолжает показывать красивый футбол, подкрепленный результатом. Коллектив хочет как можно дальше пройти в кубке Германии, а для этого необходимо еще раз обыграть «Шальке-04», что он сделал несколько дней назад в чемпионате (3:0), только на своем поле. В предыдущем матче «Хоффенхайм» уступил «Вердеру» (1:2).
«Шальке-04» очень плохо выступает в чемпионате Германии и давно не может набрать очков. На данный момент команда из Гельзенкирхена занимает 17 место и с шестью баллами находится в зоне вылета. Тем не менее, кубок Германии является отдельным турниром и на отдельный поединок может собраться любой коллектив. В прошлом туре «Шальке-04» уступил «Хоффенхайму» (0:3), а ранее проиграл «Байеру» (0:4).
Информация для ставок
- «Шальке-04» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- «Хоффенхайм» выиграл шесть из десяти последних домашних поединков
- Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Хоффенхайм» на своем поле играет очень уверенно и команде вполне по силам одержать важную победу в кубке и пройти дальше. Сделать ставку на успех хозяев можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.