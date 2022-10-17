«Хоффенхайм» — «Шальке-04». Прогноз на кубок Германии (18.10.2022)

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вчера, 09:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Шальке-04» оценивается по 6.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Хоффенхайм» допустил несколько осечек в последнем месяце в Бундеслиге, однако продолжает показывать красивый футбол, подкрепленный результатом. Коллектив хочет как можно дальше пройти в кубке Германии, а для этого необходимо еще раз обыграть «Шальке-04», что он сделал несколько дней назад в чемпионате (3:0), только на своем поле. В предыдущем матче «Хоффенхайм» уступил «Вердеру» (1:2).

«Шальке-04» очень плохо выступает в чемпионате Германии и давно не может набрать очков. На данный момент команда из Гельзенкирхена занимает 17 место и с шестью баллами находится в зоне вылета. Тем не менее, кубок Германии является отдельным турниром и на отдельный поединок может собраться любой коллектив. В прошлом туре «Шальке-04» уступил «Хоффенхайму» (0:3), а ранее проиграл «Байеру» (0:4).

Информация для ставок

«Шальке-04» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Хоффенхайм» выиграл шесть из десяти последних домашних поединков

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Хоффенхайм» на своем поле играет очень уверенно и команде вполне по силам одержать важную победу в кубке и пройти дальше. Сделать ставку на успех хозяев можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.