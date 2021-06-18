Хорватия — Чехия. Прогноз на матч Евро-2020 (18.06.2021)

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вчера, 13:57

В первом матче второго круга группы D сразятся сборные Хорватии и Чехии.

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в матче букмекеры считают Хорватию, ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.15. Рискнуть и поставить на успех Чехии можно по 3.63, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.31.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.65. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.0.

Форма команд

Сборная Хорватии проиграла свой первый матч на Евро-2020 сборной Англии (0:1). Игра была небогата на опасные моменты, и если хорваты не реализовали то, что смогли создать, то англичане забили гол в одном из немногочисленных моментов. В игре против Чехии крайне необходима победа для выхода в плей-офф чемпионата.

В первом матче Чехия взяла три очка в игре с Шотландией. Матч был богат на опасные моменты, причем создавали их обе команды. Чехи имеют все необходимое, чтобы пошуметь на нынешнем первенстве. Команда обладает хорошо поставленной игрой и качественным подбором исполнителей, что позволяет надеяться на явный успех в этом турнире.

Информация для ставок

• Чехия оставила свои ворота сухими лишь в одной игре из последних шести

• Хорватия одержала всего две победы в последних десяти матчах

• В крайних пяти из шести поединков с участием Хорватии был зафиксирован результат ТМ 2.5

• Последний раз команды встречались на Евро-2016, тогда они расписали ничью (2:2)

Прогноз

Рискнуть и поставить на победу Хорватии можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 2.07 на победу Аргентины в матче Кубка Америки против Уругвая.