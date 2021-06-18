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Хорватия - Чехия
Швеция - Словакия
Англия - Шотландия

Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия против Чехия

Хорватия Логотип футбольный клуб Хорватия 1:1 Логотип футбольный клуб Чехия Чехия
Хорватия
1 : 1
завершен
18 июня 2021, 19:00
пятница
Чехия
Евро-2020, 2 тур
Стадион Хэмпден Парк (Глазго)
Телетрансляция: РОССИЯ 1
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    35' Ловрен Деян (6)
     
    2
    46' Ребич Анте (17) уходит с поля, Петкович Бруно (20) вышел на поле
    46' Брекало Йосип (7) уходит с поля, Иванушец Лука (26) вышел на поле
     
    47' (1:1) Перишич Иван (4) (Крамарич Андрей (9))
     
    62' Крамарич Андрей (9) уходит с поля, Влашич Никола (13) вышел на поле
     
    87' Ковачич Матео (8) уходит с поля, Брозович Марцело (11) вышел на поле
     
    37' (0:1) Шик Патрик (10)
     
    50' Масопуст Лукаш (12)
     
    2
    63' Масопуст Лукаш (12) уходит с поля, Хложек Адам (19) вышел на поле
    63' Голеш Томаш (9) уходит с поля, Крал Алекс (21) вышел на поле
     
    2
    74' Янкто Якуб (14) уходит с поля, Шевчик Петр (13) вышел на поле
    74' Шик Патрик (10) уходит с поля, Крменчик Михал (11) вышел на поле
     
    82' Борил Ян (18)
     
    87' Дарида Владимир (8) уходит с поля, Барак Антонин (7) вышел на поле
     
    90+3' Хложек Адам (19)
    Голы
    37’ 0:1(П) Шик Патрик
    Перишич Иван
    ассистент Крамарич Андрей     		1:1 47’
    Наказания
    Ловрен Деян 35’
    50’ Масопуст Лукаш
    82’ Борил Ян
    90+3’ Хложек Адам
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Петкович Бруно Ребич Анте 46’
    Иванушец Лука Брекало Йосип 46’
    Влашич Никола Крамарич Андрей 62’
    63’ Хложек Адам Масопуст Лукаш
    63’ Крал Алекс Голеш Томаш
    74’ Шевчик Петр Янкто Якуб
    74’ Крменчик Михал Шик Патрик
    Брозович Марцело Ковачич Матео 87’
    87’ Барак Антонин Дарида Владимир
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 11
    		2 Удары в створ 1
    		7 Фолы 12
    		4 Угловые 4
    		1 Офсайды 2
    		49% Владение мячом 51%
    		0 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Брулин
    Брулин
    вчера в 12:20
    Шик - красавец.
    И с центра поля забивает и с разбитым носом пеналь реализует.
    санек002
    санек002
    вчера в 10:58
    ВСЕ СПРАВЕДЛИВО!
    galem72
    galem72
    вчера в 10:49
    Очередной матч, который смотреть пришлось через силу, частенько поглядывая на таймер.
    Roman73
    Roman73
    18 июня в 23:07, ред.
    Это поколение хорватов свой подвиг уже совершило , они достигли пика своей карьеры в 2018 ом году. Было это жарким , душным летним вечером 15 ого июля в Москве , в Лужниках. Теперь Хорватия на спаде , от этой команды уже не следует ждать ничего особого , они устали , они и так прыгнули выше головы.
    В 1998 ом Давор Щукер и компания принесли своему маленькому народу бронзу Чемпионата Мира, В 2018 ом Модрич и Ракитич продвинулись дальше в финал Возможно лет через 15 Лука Модрич будет тренировать новое поколение хорватов и добудет с ними Золото Мира. Пожелаем Хорватии такую победу.
    Славные ребята !
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    18 июня в 22:34
    Чехт т хорваты тоже играть не умеби мом просто логоворились ?
    ren888888
    ren888888
    18 июня в 22:28
      НИКИТА ТАРАСОВ
      НИКИТА ТАРАСОВ
      18 июня в 22:09
      Игра была равна, играло два г...
      fanliverpoolfan llll
      fanliverpoolfan llll
      18 июня в 22:07, ред.
      Это позор а не евро, унылые матчи
      3_DEIVID
      3_DEIVID ответ League1 (раскрыть)
      18 июня в 22:01
      А ты уверен, что понимаешь его позицию и что от него требуется?
      RUPRICHT
      RUPRICHT
      18 июня в 21:56
      ОБИДНО ЧТО ХОРВАТАМ НЕ ХВАТИЛО СИЛ ОДОЛЕТЬ ЧЕХОВ !!!!
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      18 июня в 21:42, ред.
      хорваты загубили 2 моих экспресса😭 ( один на 300 рублей натыканый из 9ти матчей где уже зашли такие игры как Франция - Германия и Россия - Финляндия, осталось бы только дождаться победы Англии над Шотландией и Франции над Венгрией) естественно завалили мой экспресс бомж и конь, Ловрен привёз пенальти ( по мне пенки там не было, защитник не видел Шика и выпрыгивал на мяч, а вот нападающий сборной чехии как раз пошёл до конца и море крови на носу Шика спровоцировало судей поставить пенальти) ну и Влашич, как всегда не способный пробить в створ ворот. после пропущенного гола шахматные завелись и стали поддавливать, вначале второго тайма Перешич вложил в свой удар всю злобу и завеяла надежда, что хорваты забьют и второй...только впереди у них нет нормальных нападающих, которые есть не способны даже зацепиться за мяч впереди. Модрич во втором тайме стал действовать глубже, но завершать атаки после ухода Манджукича просто некому😪 была надежда на навал и какой-нибудь угловой в конце игры, но силы покинули футболистов, а болван на бровке не решился попробовать вырвать победу и освежить нападение заменами...49000 мимо носа😭
      ABir
      ABir
      18 июня в 21:36
      Звезда хорватской сборной закатывается
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      18 июня в 21:32
      Пожалуй самое скучное евро
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      18 июня в 21:31
      Очередной ужасноскучный матч без болельщиков
      David Young
      David Young ответ Меч Уоллеса (раскрыть)
      18 июня в 21:31
      Может так статься что Англии в итоге проиграют все три из соперника по группе. У Чехии, впрочем, довольно хорошие шансы этого избежать. Но чехи могут даже в случае поражения в третьем туре и победы Хорватии над Шотландией (очень вероятно) выйти со второго места, у них уже есть четыре очка, что не мало.
      David Young
      David Young
      18 июня в 21:27
      Логичный и справедливый исход. Первый тайм был за Чехией, второй - за Хорватией, при этом без очень большого перевеса в обоих случаях. Игра была осторожная, темп игры был не сверх высокий, игра команд была в немалой степени грубой и жёсткой.

      Пенальти абсолютно справедлив, в какой-то мере Ловрен ещё легко отделался, Шик смог не только заработать пенальти, но и реализовать его, что помогло Чехии обеспечить столь нужный голевой запас. У парня есть голевое чутьё и способность выжимать максимум из моментов. В целом Чехия хоть и сыграла не очень ярко, но смогла отыграть весьма слаженно и организованно.

      Хорватия могла сыграть и лучше, такое ощущение что сборная Хорватии всё ещё на пути к лучшей своей форме, пока команда проседает в атакующих действиях, и не потому что совсем ничего не получается, просто они могут значительно лучше. Но гол забили, прежде всего благодаря индивидуальному мастерству Перишича, и в дальнейшем имели возможности забить, организовали больше острых атак чем чехи, если брать весь матч, но не сказать чтобы команды заслужили больше одного забитого мяча, ничья, как и счёт, соответствуют игре.

      Лука Модрич, на мой взгляд, был лучшим на поле. Ещё отмечу Гвардиола, Перишича, Петковича, у Чехии: Шика, Соучека, Челустку, Крала.

      Ничья в этом матче скорее в пользу Чехии, но и для Хорватии это отнюдь не плохой результат.
      League1
      League1 ответ David Young (раскрыть)
      18 июня в 21:25, ред.
      Плохо он играл сегодня. Совсем плохо. Наверное и в прошлой игре также плохо играл. Не смотрел, но осуждаю...)
      нечитайло
      нечитайло
      18 июня в 21:18
      В принципе ожидаемо
      Меч Уоллеса
      Меч Уоллеса
      18 июня в 21:14
      Чехи молодцы. Хорватам по делом, раз англичанам слили.
      David Young
      David Young ответ League1 (раскрыть)
      18 июня в 21:13
      Он очень хорошо играет.
      Правда тут
      Правда тут
      18 июня в 21:12
      Все по делу Хорваты слабые...в в Зените Деян деградировал на столько что привез себе пеналь.
      League1
      League1 ответ 3_DEIVID (раскрыть)
      18 июня в 21:06
      Почему тогда так плохо играет?
      Levadia
      Levadia
      18 июня в 21:03
      Победила дружба!
      Славяне.)
      Лакшери
      Лакшери
      18 июня в 21:02
      Реально очень слабый Евро. Команды будто не готовы или не мотивированы. Наверное перенос турнира и 40 стран хозяек сыграли свою роль.
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK-
      18 июня в 20:59
      Антифутбол нам показали.
      particular
      particular
      18 июня в 20:58
      Иногда, Урал с Уфой выдают более зрелищные поединки...
      bruno_07
      bruno_07
      18 июня в 20:58
      Какое то Евро- Африканских стран, три удара в створ на двоих)
      Скучно смотреть такой футбол, то что пустили болельщиков на трибуны особо роли не играет, эх)
      azkan
      azkan ответ alfranza (раскрыть)
      18 июня в 20:55
      Нет не забили. Теперь Модрич и Ко Шотландию должны обыгрывать, что вполне возможно. Скотты тоже от них не далеко отстают по уровню.
      3_DEIVID
      3_DEIVID ответ League1 (раскрыть)
      18 июня в 20:53
      Модрич один из лучших игроков Реала в этом сезоне, наряду с Бензема.
      Ну, тем кто не смотрит Примеру это конечно неизвестно.
      alfranza
      alfranza ответ azkan (раскрыть)
      18 июня в 20:53
      Я думаю что хорваты рассчитывали на ничьюс англичанами, но не вышло. Теперь походу нужно придумывать тактику. Но играют они безобразно(
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