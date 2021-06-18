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1 : 1
завершен
18 июня 2021, 19:00
пятница
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Стадион Хэмпден Парк (Глазго)
Телетрансляция: РОССИЯ 1
|37’
|0:1(П)
|Шик Патрик
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Перишич Иван
ассистент Крамарич Андрей
|1:1
|47’
|Ловрен Деян
|35’
|50’
|Масопуст Лукаш
|82’
|Борил Ян
|90+3’
|Хложек Адам
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Петкович Бруно
|Ребич Анте
|46’
|Иванушец Лука
|Брекало Йосип
|46’
|Влашич Никола
|Крамарич Андрей
|62’
|63’
|Хложек Адам
|Масопуст Лукаш
|63’
|Крал Алекс
|Голеш Томаш
|74’
|Шевчик Петр
|Янкто Якуб
|74’
|Крменчик Михал
|Шик Патрик
|Брозович Марцело
|Ковачич Матео
|87’
|87’
|Барак Антонин
|Дарида Владимир
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|11
|Удары по воротам
|11
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|2
|Удары в створ
|1
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|7
|Фолы
|12
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|4
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|2
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|0
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|3
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Пенальти абсолютно справедлив, в какой-то мере Ловрен ещё легко отделался, Шик смог не только заработать пенальти, но и реализовать его, что помогло Чехии обеспечить столь нужный голевой запас. У парня есть голевое чутьё и способность выжимать максимум из моментов. В целом Чехия хоть и сыграла не очень ярко, но смогла отыграть весьма слаженно и организованно.
Хорватия могла сыграть и лучше, такое ощущение что сборная Хорватии всё ещё на пути к лучшей своей форме, пока команда проседает в атакующих действиях, и не потому что совсем ничего не получается, просто они могут значительно лучше. Но гол забили, прежде всего благодаря индивидуальному мастерству Перишича, и в дальнейшем имели возможности забить, организовали больше острых атак чем чехи, если брать весь матч, но не сказать чтобы команды заслужили больше одного забитого мяча, ничья, как и счёт, соответствуют игре.
Лука Модрич, на мой взгляд, был лучшим на поле. Ещё отмечу Гвардиола, Перишича, Петковича, у Чехии: Шика, Соучека, Челустку, Крала.
Ничья в этом матче скорее в пользу Чехии, но и для Хорватии это отнюдь не плохой результат.
Пенальти абсолютно справедлив, в какой-то мере Ловрен ещё легко отделался, Шик смог не только заработать пенальти, но и реализовать его, что помогло Чехии обеспечить столь нужный голевой запас. У парня есть голевое чутьё и способность выжимать максимум из моментов. В целом Чехия хоть и сыграла не очень ярко, но смогла отыграть весьма слаженно и организованно.
Хорватия могла сыграть и лучше, такое ощущение что сборная Хорватии всё ещё на пути к лучшей своей форме, пока команда проседает в атакующих действиях, и не потому что совсем ничего не получается, просто они могут значительно лучше. Но гол забили, прежде всего благодаря индивидуальному мастерству Перишича, и в дальнейшем имели возможности забить, организовали больше острых атак чем чехи, если брать весь матч, но не сказать чтобы команды заслужили больше одного забитого мяча, ничья, как и счёт, соответствуют игре.
Лука Модрич, на мой взгляд, был лучшим на поле. Ещё отмечу Гвардиола, Перишича, Петковича, у Чехии: Шика, Соучека, Челустку, Крала.
Ничья в этом матче скорее в пользу Чехии, но и для Хорватии это отнюдь не плохой результат.
В 1998 ом Давор Щукер и компания принесли своему маленькому народу бронзу Чемпионата Мира, В 2018 ом Модрич и Ракитич продвинулись дальше в финал Возможно лет через 15 Лука Модрич будет тренировать новое поколение хорватов и добудет с ними Золото Мира. Пожелаем Хорватии такую победу.
Славные ребята !
В 1998 ом Давор Щукер и компания принесли своему маленькому народу бронзу Чемпионата Мира, В 2018 ом Модрич и Ракитич продвинулись дальше в финал Возможно лет через 15 Лука Модрич будет тренировать новое поколение хорватов и добудет с ними Золото Мира. Пожелаем Хорватии такую победу.
Славные ребята !