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«Ильвес» — «СИК»  Прогноз на матч Высшей лиги Финляндии (16.07.2021)

вчера, 23:23

«Ильвес» примет «СИК» в рамках очередного тура чемпионата Финляндии по футболу. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Ильвес». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается коэффициентом 2.40. Также можно поставить на победу гостей по 3.05.

Форма команд

«Ильвес» в этом сезоне набрал 17 очков и находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — пять побед, две ничьих и четыре поражения. Клуб забил 14 мячей и пропустил 14 голов.

«СИК» набрал в этом сезоне 17 баллов. Команда находится на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — пять побед, две ничьих и четыре поражения. Клуб забил 11 голов и пропустил девять мячей.

Информация для ставок

  • «СИК» пропустил четыре гола в последних пяти матчах
  • «Ильвес» не проигрывает три игры кряду
  • «СИК» выиграл три матча из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.88. Также можно поставить на тотал забитых мячей «Ильвеса» больше 1.5 по коэффициенту 1.50.

Недавно букмекеры предлагали довольно любопытный коэффициент на матч «Лахти» — «Мариехамн».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.69 1.67 2.30
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