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«Индепендьенте» — «Колон». Прогноз на матч Кубка лиги Аргентины (01.06.2021)

вчера, 16:40

Первого июня «Индепендьенте» и «Колон» сыграют в полуфинале Кубка аргентинской Лиги. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.70 2.85 2.95

Ставки букмекеров

Очевидного фаворита в этом матче букмекеры не выделяют. БК Бетсити предлагает за победу «Индепендьенте» коэффициент 2.50, а победа «Колона» идет по котировке 3.02. Желающие заключить пари на ничью, могут воспользоваться отметкой 3.14.

Что касается голов, то здесь БК ожидает низкую результативность. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.56, ТБ(2,5) – 2.58.

Форма команд

К полуфиналу Кубка Лиги «Индепендьенте» подходит в неплохой форме – шесть матчей без поражений. В Южноамериканском кубке команда стала победителем своей группы, уверенно выйдя в раунд плей-офф.

В четвертьфинале аргентинского кубка «Индепендьенте» встречался с «Эстудиантес», который им удалось пройти по итогам серии пенальти.

«Колон», в отличие от своего соперника, сейчас выступает только на аргентинских турнирах. В четвертьфинале Кубка Лиги команда справилась с «Тальерес Кордобой». После ничьей в основное время (1:1) «красно-черные» оказались сильней своего соперника в серии пенальти.

В 2020 году соперники встречались дважды. На первом этапе кубковых соревнований «Колон» не смог обыграть соперника в гостях – ничья 1:1, а в ответной встрече «Индепендьенте» нанес оппоненту гостевое поражение (2:1).

Информация для ставок

  • В 4 прошлых матчах «Индепендьенте» сыграла ставка ТМ(2,5)
  • «Колос» проиграл 7 из 8 прошлых матчей против «Индепендьенте»
  • «Индепендьенте» не пропускал голы в трех матчах кряду

Прогноз

«Индепендьенте» к этому матчу подходит в более привлекательной форме, нежели «Колон». Кроме того, в пользу номинальных хозяев свидетельствует статистика последних очных встреч соперников. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на победу «Индепендьенте» с форой (0) по коэффициенту 1.79 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Хорватия – Армения.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 1.74 2.01 1.43 2.70
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sv_1969
sv_1969
вчера в 16:41
Хозяева не проиграют
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