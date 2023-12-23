«Интер» — «Лечче». Прогноз на матч Серии А (23.12.2023)

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вчера, 14:36

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.25. Поверить в успех «Лечче» можно по коэффициенту 14. На ничью в матче можно поставить по 5.9.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.78. На ТМ 2.5 коэффициент больше и достигает 2.05.

Форма команд

«Интер» на данный момент является лидером Серии А и даже небольшой отрыв от «Ювентуса» в четыре очка. Команда набрала 41 балла и очень стремится к чемпионству, которое не видела уже два сезона. В матче с «Лечче» на своем поле любой результат кроме победы будет воспринят как большой провал. В прошлом туре Серии А «Интер» обыграл на выезде «Лацио» (2:0), а в кубке Италии уступил «Болонье» (1:2, по пенальти).

«Лечче» только в прошлом туре победой над «Фрозиноне» прервал очень длинную серию неудач, которая длилась с конца сентября. Тем не менее, команда удерживает свои позиции в центре турнирной таблицы, а именно находится на 12 месте с 20 баллами. В выездной встрече с «Интером» тяжело рассчитывать на баллы, поэтому главной задачей стоит сыграть как можно надежнее в обороне. Еще в одном из последних поединков «Лечче» поделил очки с «Эмполи» (1:1).

Информация для ставок

«Интер» забивал в девяти из десяти поединках на своем стадионе

«Сассуоло» выиграл лишь один из десяти матчей за последнее время

«Интер» выиграл три из пяти последних матча у «Лечче»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Предполагаем, что на своем стадионе у миланского клуба не возникнет проблем. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.82.