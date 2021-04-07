«Интер» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (07.04.2021)

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вчера, 16:33

Перенесенный поединок 28-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Сассуоло» состоится 7 апреля. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам и предлагают коэффициент на их победу – 1.33. Поверить в успех «Сассуоло» можно по коэффициенту 9.2. На ничью в матче можно поставить за 5.7.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 3,5 мячей по коэффициенту 2.15. На ТМ 3,5 коэффициент меньше и достигает 1.75.

Форма команд

«Интер» на данный момент является лидером Серии А, команда имеет внушительную победную серию в чемпионате. Подопечные Антонио Конте очень близки к чемпионству и не оставляют шансов преследователям, забирая все возможные очки в последних матчах. Последние две игры «Интера» закончились победами над «Болоньей» (1:0) и «Торино» (2:1).

«Сассуоло» идет на девятом месте и не претендует на более высокие задачи. Команда проводит хороший и стабильный сезон, но для попадания в еврокубки коллективу не хватает немного класса и реализации моментов. В прошлом туре «Сассуоло» сыграл вничью с «Ромой» (2:2), а немного ранее уступил «Торино» (2:3).

Информация для ставок

«Интер» выиграл 11 матчей подряд в Серии А

«Сассуоло» выиграл только в одном матче из последних семи на выезде

«Интер» забивает на своем стадионе десять матчей подряд

«Сассуоло» не может обыграть «Интер» уже четыре матча кряду

Прогноз

«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Команде осталось несколько шагов до чемпионства, и подопечные Антонио Конте не намерены терять очки в этой встрече. Сделать ставку на победу «Интера» с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.9.

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