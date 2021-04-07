«Интер» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (07.04.2021)

Перенесенный поединок 28-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Сассуоло» состоится 7 апреля. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.
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2 : 1
завершен
вчера, 19:45
Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам и предлагают коэффициент на их победу – 1.33. Поверить в успех «Сассуоло» можно по коэффициенту 9.2. На ничью в матче можно поставить за 5.7.
Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 3,5 мячей по коэффициенту 2.15. На ТМ 3,5 коэффициент меньше и достигает 1.75.
Форма команд
«Интер» на данный момент является лидером Серии А, команда имеет внушительную победную серию в чемпионате. Подопечные Антонио Конте очень близки к чемпионству и не оставляют шансов преследователям, забирая все возможные очки в последних матчах. Последние две игры «Интера» закончились победами над «Болоньей» (1:0) и «Торино» (2:1).
«Сассуоло» идет на девятом месте и не претендует на более высокие задачи. Команда проводит хороший и стабильный сезон, но для попадания в еврокубки коллективу не хватает немного класса и реализации моментов. В прошлом туре «Сассуоло» сыграл вничью с «Ромой» (2:2), а немного ранее уступил «Торино» (2:3).
Информация для ставок
- «Интер» выиграл 11 матчей подряд в Серии А
- «Сассуоло» выиграл только в одном матче из последних семи на выезде
- «Интер» забивает на своем стадионе десять матчей подряд
- «Сассуоло» не может обыграть «Интер» уже четыре матча кряду
Прогноз
«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Команде осталось несколько шагов до чемпионства, и подопечные Антонио Конте не намерены терять очки в этой встрече. Сделать ставку на победу «Интера» с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.9.
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