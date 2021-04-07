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«Интер» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (07.04.2021)

вчера, 16:33

Перенесенный поединок 28-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Сассуоло» состоится 7 апреля. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.335.7210.04
Лига Ставок 1.32 6.00 8.80
Фонбет Live! 1.05 11.00 100.00
Мелбет 1.30 5.94 10.50

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам и предлагают коэффициент на их победу – 1.33. Поверить в успех «Сассуоло» можно по коэффициенту 9.2. На ничью в матче можно поставить за 5.7.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 3,5 мячей по коэффициенту 2.15. На ТМ 3,5 коэффициент меньше и достигает 1.75.

Форма команд

«Интер» на данный момент является лидером Серии А, команда имеет внушительную победную серию в чемпионате. Подопечные Антонио Конте очень близки к чемпионству и не оставляют шансов преследователям, забирая все возможные очки в последних матчах. Последние две игры «Интера» закончились победами над «Болоньей» (1:0) и «Торино» (2:1).

«Сассуоло» идет на девятом месте и не претендует на более высокие задачи. Команда проводит хороший и стабильный сезон, но для попадания в еврокубки коллективу не хватает немного класса и реализации моментов. В прошлом туре «Сассуоло» сыграл вничью с «Ромой» (2:2), а немного ранее уступил «Торино» (2:3).

Информация для ставок

  • «Интер» выиграл 11 матчей подряд в Серии А
  • «Сассуоло» выиграл только в одном матче из последних семи на выезде
  • «Интер» забивает на своем стадионе десять матчей подряд
  • «Сассуоло» не может обыграть «Интер» уже четыре матча кряду

Прогноз

«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Команде осталось несколько шагов до чемпионства, и подопечные Антонио Конте не намерены терять очки в этой встрече. Сделать ставку на победу «Интера» с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.9.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ювентус» — «Наполи».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.81 1.47 2.22 1.75
Лига Ставок 2.90 1.42 2.30 1.63
Мелбет 3.23 1.37
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 17:33
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Сассуоло»
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