«Химнастик» — «Малага». Прогноз на матч Кубка Испании (22.12.2022)

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вчера, 14:08

Ставки букмекеров

Команды располагают приблизительно равными шансами на проход в следующий тур Кубка Испании. Победа «Химнастика» идет по коэффициенту 2.80, а победу «Малаги» можно сыграть по котировке 2.50. Вероятность ничьи оценивается в 3.10.

Касательно возможной результативности, то здесь аналитики тотальное преимущество отдают низовому формату. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.57, ТБ (2,5) – 2.40.

Форма команд

«Химнастик» представляет испанскую Примеру категории КИФФ. В своем чемпионате команда находится на шестом месте турнирной таблицы. Пытаясь подняться в плей-офф. По итогам 17 сыгранных туров «Химнастик» одержал семь побед и пять раз сыграл вничью, что суммарно принесло 26 очков.

Еще в пяти матчах своей лиги футболисты «Химнастика» уступали соперникам. Соотношение забитых и пропущенных голов у команды отрицательное – 19 против 21.

«Малага» безуспешно выступает в испанской Сегунде. На данный момент клуб базируется на предпоследнем месте рейтинга, находясь в зоне прямого вылета. На счету «Малага» четыре победы и семь ничейных матчей, при десяти поражениях в пассиве. Атака «Малаги» в 21 сыгранном туре забила 16 мячей, пропустив от соперников 25 голов.

Информация для ставок

«Малага» выиграла в 2 прошлых матчах против «Химнастика»

«Химнастик» не выигрывал в 3 из 4 матчей против «Малаги»

«Химнастик» не побеждал в 3 из предыдущих 4 матчей всех турниров

Прогноз

Мы считаем, что футболисты «Малаги» будут ближе к победе в противостоянии с «Химнастиком». Предлагаем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.