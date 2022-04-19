«Сельта» — «Хетафе». Прогноз на матч Примеры (20.04.2020)

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вчера, 22:41

Ставки букмекеров

«Сельта» в предстоящем матче идет фаворитом. Ставку на победу хозяев можно взять с коэффициентом 2.21, ничейный исход идет по 3.10, а победа «Хетафе» по 3.85 в БК Фонбет.

Эксперты не ожидают от игры много забитых мячей. Ставку ТМ (2.5) продают по цене 1.52, а ТБ (2.5) по 2.65.

Форма команд

«Сельта» после 32 сыгранных туров занимает в таблице 11 место, набрав 39 очков. Клуб в нынешнем розыгрыше 10 раз обыгрывал соперников, девять матчей закончил вничью и 13 раз проиграл. Последние пять туров завершились тремя поражениями, одной «мировой» и победой над «Атлетиком» (0:2) в крайней игре.

«Хетафе» по состоянию на сегодня располагается на 15 строчке, имея в активе 32 очка. Команда по ходу чемпионата в семи играх одержала победу, 11 раз уходила с поля с равным счетом и 14 раз уступила. Прошедшие пять туров запомнились одной победой, двумя ничьими и двумя поражениями. В крайней игре победный результат был отдан «Вильярреалу» (1:2).

Информация для ставок

13 из 15 последних матчей «Сельты» завершились с менее 3.5 голами

В 10 из 15 последних матчей «Сельты» не было голов или забила только одна команда

«Сельта» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы. Учитывая текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку, что в матче не будет забитых голов или забьет только одна команда с коэффициентом 1.70 в БК Фонбет.