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«Сельта» — «Хетафе». Прогноз на матч Примеры (20.04.2020)

вчера, 22:41
Сельта - Хетафе

Ставки букмекеров

«Сельта» в предстоящем матче идет фаворитом. Ставку на победу хозяев можно взять с коэффициентом 2.21, ничейный исход идет по 3.10, а победа «Хетафе» по 3.85 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.203.173.97
Фонбет 2.15 3.10 3.85
Мелбет 2.22 3.13 4.06
1XBET 2.22 3.13 4.06
BetBoom 2.20 3.09 3.93

Эксперты не ожидают от игры много забитых мячей. Ставку ТМ (2.5) продают по цене 1.52, а ТБ (2.5) по 2.65.

Форма команд

«Сельта» после 32 сыгранных туров занимает в таблице 11 место, набрав 39 очков. Клуб в нынешнем розыгрыше 10 раз обыгрывал соперников, девять матчей закончил вничью и 13 раз проиграл. Последние пять туров завершились тремя поражениями, одной «мировой» и победой над «Атлетиком» (0:2) в крайней игре.

«Хетафе» по состоянию на сегодня располагается на 15 строчке, имея в активе 32 очка. Команда по ходу чемпионата в семи играх одержала победу, 11 раз уходила с поля с равным счетом и 14 раз уступила. Прошедшие пять туров запомнились одной победой, двумя ничьими и двумя поражениями. В крайней игре победный результат был отдан «Вильярреалу» (1:2).

Информация для ставок

  • 13 из 15 последних матчей «Сельты» завершились с менее 3.5 голами
  • В 10 из 15 последних матчей «Сельты» не было голов или забила только одна команда
  • «Сельта» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы. Учитывая текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку, что в матче не будет забитых голов или забьет только одна команда с коэффициентом 1.70 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.95 1.95 1.53 2.66 1.24 4.46
Мелбет 1.57 2.65
1XBET 1.57 2.65
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:56
Победа или ничья команды хозяев и тотал меньше 2,5 в этом матче.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:48
Сельта победит, обе забьют.
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