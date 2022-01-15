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Кабо-Верде — Камерун. Прогноз на матч Кубка Африканских Наций (17.01.2022)

15 января 2022, 16:51

17 января 2022 года Кабо-Верде сыграет против Камеруна. Команды проведут поединок в рамках очередного тура группового этапа Кубка Африканских Наций. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 5.90 3.24 1.73
1XBET 5.90 3.24 1.73

Ставки букмекеров

В этом поединке, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на победу Камеруна по коэффициенту 1.73. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа Кабо-Верде в 5.80. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 2.20.

Форма команд

Кабо-Верде не является топовой сборной по меркам Кубка Африканских Наций, но, все же, этот коллектив стоит воспринимать серьезно. Кабо-Верде в последних встречах выглядит очень даже неплохо, команда выиграла со счетом 0:1 у Эфиопии, а также сыграла вничью с крепкой Нигерией 1:1 и уступила Буркина-Фасо.

Камерун всегда считался очень крепкой командой, в последних встречах сборная только доказывает, что мощь и сила все еще при ней. Камерун в последних встречах обыграл Эфиопию со счетом 4:1, а также выиграл у Буркина-Фасо 2:1 и победил Кот-Д’Ивуар. У Камеруна всё очень хорошо с забитыми мячами. Камерун очень хорош как в обороне, так и защите. Благодаря линии нападения сборная очень много забивает даже в играх с крепкими командами.

Информация для ставок

Кабо-Верде проиграл один матч из последних пяти
Камерун выиграл шесть матчей кряду
Кабо-Верде забил два гола в последних трех матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит Камеру по коэффициенту 4.20. В победу Кабо-Верде верится с трудом, Камерун опытная команда и знает, что такое побеждать и много забивать. Сборная Камеруна — фаворит грядущего поединка, стоит ставить на нее.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.56 2.55
1XBET 1.56 2.55
Все комментарии
Gahi
Gahi
15 января в 18:13
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
15 января в 16:55
Камерун еже не тот что был
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