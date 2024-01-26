«Кадис» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (28.01.2024)

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вчера, 13:11

Ставки букмекеров

Букмекеры дают небольшое предпочтение гостям в этой игре. Сделать ставку на победу «Атлетика» можно по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок. Выбрать победителем «Кадис» возможно за 5.2, а ничейный результат котируется по коэффициенту 3.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.2. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.67. Ставка на «обе забьют» составляет 2.1.

Форма команд

«Кадис» прогнозируемо идет в зоне вылета и с большой вероятностью до конца сезона будет вынужден бороться за выживание. Команда набрала 15 очков и отстает от «Севильи» всего на один пункт. В предстоящей игре с крепким соперником у хозяев определенно будут шансы отличиться и если их удастся реализовать, можно рассчитывать на набранные очки. Два последних поединка «Кадиса» завершились поражениями от «Алавеса» (0:1) и «Валенсии» (1:4).

«Атлетик» проиграл в прошлом туре «Валенсии» (0:1), но уже через несколько дней реабилитировался и выбил из кубка Испании сам мадридский «Реал» (4:2). Команда занимает пятое место с 41 баллом и определенно находится в хорошем расположении духа, поэтому рассчитывают на победу в игре с аутсайдером. Тем не менее, гостям не следует недооценивать «Кадис», который может заказать за излишнюю расточительность.

Информация для ставок

«Кадис» не может выиграть уже 10 матчей подряд

«Атлетик» Бильбао выиграл восемь из десяти последних поединков

«Кадис» уступил в четырех последних встречах с «Атлетиком» Бильбао

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предстоящий мачт наверняка пройдет под диктовку гостей и с большой вероятностью должен заканчиваться в их пользу. Предлагаем сделать ставку на успех «Атлетика» Бильбао по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.