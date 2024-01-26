«Кадис» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (28.01.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры дают небольшое предпочтение гостям в этой игре. Сделать ставку на победу «Атлетика» можно по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок. Выбрать победителем «Кадис» возможно за 5.2, а ничейный результат котируется по коэффициенту 3.2.
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завтра, 18:15
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.2. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.67. Ставка на «обе забьют» составляет 2.1.
Форма команд
«Кадис» прогнозируемо идет в зоне вылета и с большой вероятностью до конца сезона будет вынужден бороться за выживание. Команда набрала 15 очков и отстает от «Севильи» всего на один пункт. В предстоящей игре с крепким соперником у хозяев определенно будут шансы отличиться и если их удастся реализовать, можно рассчитывать на набранные очки. Два последних поединка «Кадиса» завершились поражениями от «Алавеса» (0:1) и «Валенсии» (1:4).
«Атлетик» проиграл в прошлом туре «Валенсии» (0:1), но уже через несколько дней реабилитировался и выбил из кубка Испании сам мадридский «Реал» (4:2). Команда занимает пятое место с 41 баллом и определенно находится в хорошем расположении духа, поэтому рассчитывают на победу в игре с аутсайдером. Тем не менее, гостям не следует недооценивать «Кадис», который может заказать за излишнюю расточительность.
Информация для ставок
- «Кадис» не может выиграть уже 10 матчей подряд
- «Атлетик» Бильбао выиграл восемь из десяти последних поединков
- «Кадис» уступил в четырех последних встречах с «Атлетиком» Бильбао
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Предстоящий мачт наверняка пройдет под диктовку гостей и с большой вероятностью должен заканчиваться в их пользу. Предлагаем сделать ставку на успех «Атлетика» Бильбао по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.