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«Картахена» — «Уэска». Прогноз на матч Сегунды (08.01.2022)

06 января 2022, 19:00

8 января 2022 года «Картахена» примет «Уэску» в рамках 23-го тура Сегунды. Команды проведут очную встречу на стадионе «Городская арена Картахонова» в Картахене. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.173.453.61
BetBoom 2.15 3.25 3.55

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Картахена». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа «Уэски» в 3.20. Также можно сделать дополнительную ставку на то, что «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Картахена» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 33 балла. У команды десять побед, три ничьих и девять поражений. Коллектив забил 28 мячей и пропустил 28 голов. В последних встречах «Картахена» выиграла у «Альмерии» 0:1, а также обыграла «Мирандес» 3:0 и сыграла вничью с «Алькорконом» 1:1,

«Уэска» идет в Сегунде на 14-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала всего 27 баллов. У коллектива шесть побед, девять ничьих и семь поражений. Команда забила 22 гола и пропустила 21 мяч. В последних встречах «Уэска» не может порадовать хорошими результатами, в основном это поражения и ничьи, клуб уступил «Жироне» 0:1, а также поделил очки с «Алькорконом» 0:0 и со «Спортингом» из Хихона 1:1.

Информация для ставок

«Уэска» не может выиграть вот уже четыре поединка подряд
«Картахена» проиграла один матч из последних пяти
У «Уэски» ни одного забитого мяча в трех последних матчах

Прогноз


В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей меньше 2.5 по коэффициенту 1.65. «Уэска» не забивает три игры кряду, а «Картахена» в последнее время редко забивает больше одного или двух мячей за матч. Поэтому не стоит ждать от команд обилия забитых голов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.65 1.73 2.19
Все комментарии
Gahi
Gahi
06 января в 21:34
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
qqpe9ajbk8ud
qqpe9ajbk8ud
06 января в 20:28
Футбольный клуб «Картахена» одержит победу.
gx5t66ua23ty
gx5t66ua23ty
06 января в 19:28
Футбольный клуб «Картахена» выиграет матч.
shlomo
shlomo
06 января в 19:03
Хозяева не проиграют
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