«Картахена» — «Уэска». Прогноз на матч Сегунды (08.01.2022)

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06 января 2022, 19:00

8 января 2022 года «Картахена» примет «Уэску» в рамках 23-го тура Сегунды. Команды проведут очную встречу на стадионе «Городская арена Картахонова» в Картахене. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Картахена». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа «Уэски» в 3.20. Также можно сделать дополнительную ставку на то, что «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Картахена» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 33 балла. У команды десять побед, три ничьих и девять поражений. Коллектив забил 28 мячей и пропустил 28 голов. В последних встречах «Картахена» выиграла у «Альмерии» 0:1, а также обыграла «Мирандес» 3:0 и сыграла вничью с «Алькорконом» 1:1,

«Уэска» идет в Сегунде на 14-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала всего 27 баллов. У коллектива шесть побед, девять ничьих и семь поражений. Команда забила 22 гола и пропустила 21 мяч. В последних встречах «Уэска» не может порадовать хорошими результатами, в основном это поражения и ничьи, клуб уступил «Жироне» 0:1, а также поделил очки с «Алькорконом» 0:0 и со «Спортингом» из Хихона 1:1.

Информация для ставок

«Уэска» не может выиграть вот уже четыре поединка подряд

«Картахена» проиграла один матч из последних пяти

У «Уэски» ни одного забитого мяча в трех последних матчах

Прогноз



В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей меньше 2.5 по коэффициенту 1.65. «Уэска» не забивает три игры кряду, а «Картахена» в последнее время редко забивает больше одного или двух мячей за матч. Поэтому не стоит ждать от команд обилия забитых голов.