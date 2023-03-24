Казахстан – Дания. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (26.03.2023)

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сегодня, 11:17

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.25. В случае победы Казахстана зайдет невероятный коэффициент 14. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.4

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.3.

Форма команд

Сборная Казахстана не смогла выиграть в первом туре на своем стадионе и буквально через несколько дней у нее появляется еще одна возможность. Правда в хозяев букмекеры совсем не верят, ведь матч пройдет с фаворитом всей группы, который редко прощает ошибки. В первом туре Казахстан на своем поле проиграл Словении (1:2), а ранее в товарищеском поединке уступил сборной ОАЭ (1:2).

Дания неудачно выступила в прошлом году в Катаре и теперь жаждет вернуть расположение к себе болельщиков. Команда является одним из главных фаворитов на выход из группы и для этого ей очень важно победить на выезде Казахстан, несмотря на тяжелые условия с перелетом в эту дальнюю страну. В прошлой игре Дания смогла вырвать победу на своем поле у сборной Финляндии (2:1).

Информация для ставок

Дания проиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Сборная Казахстана забивала в семи из десяти последних поединках в основное время

Казахстан проиграл все четыре встречи Дании за последнее время

Прогноз

Сборная Дании в случае победы может возглавить свою группу и в хорошем настроении уйти до следующих поединков сборных. Предлагаем сделать ставку на победу гостей во втором тайме по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.