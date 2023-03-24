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Казахстан – Дания. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (26.03.2023)

сегодня, 11:17
Казахстан

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.25. В случае победы Казахстана зайдет невероятный коэффициент 14. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.4

Отбор ЧЕ-2024
Казахстан
Дания
Проигрыш
- : -
26 марта 2023, 17:00
воскресенье
Выигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle14.185.601.27
Лига Ставок 11.00 5.80 1.29

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.3.

Форма команд

Сборная Казахстана не смогла выиграть в первом туре на своем стадионе и буквально через несколько дней у нее появляется еще одна возможность. Правда в хозяев букмекеры совсем не верят, ведь матч пройдет с фаворитом всей группы, который редко прощает ошибки. В первом туре Казахстан на своем поле проиграл Словении (1:2), а ранее в товарищеском поединке уступил сборной ОАЭ (1:2).

Дания неудачно выступила в прошлом году в Катаре и теперь жаждет вернуть расположение к себе болельщиков. Команда является одним из главных фаворитов на выход из группы и для этого ей очень важно победить на выезде Казахстан, несмотря на тяжелые условия с перелетом в эту дальнюю страну. В прошлой игре Дания смогла вырвать победу на своем поле у сборной Финляндии (2:1).

Информация для ставок

  • Дания проиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Сборная Казахстана забивала в семи из десяти последних поединках в основное время
  • Казахстан проиграл все четыре встречи Дании за последнее время

Прогноз

Сборная Дании в случае победы может возглавить свою группу и в хорошем настроении уйти до следующих поединков сборных. Предлагаем сделать ставку на победу гостей во втором тайме по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.72 1.72 2.19
Лига Ставок 2.11 1.71 1.66 2.18
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:53
Думаю, что датчане без проблем победят в 2 и более мячей. Все же разница в классе между командами довольно ощутима, казахстанцев играют расбалансированно, что приводит к простым ошибкам в обороне после забросов в их штрафную. Датчане за счёт более высоких скоростей, исполнительского мастерства и проблем хозяев с обороной должны на классе уверенно здесь побеждать. Команды в отборе к ЧМ 2018 пересекались (4-1,3-1 побеждали датчане), ну и сейчас не меньшая разница должна быть достигнута в этом поединке.
Гость
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