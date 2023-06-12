«Колон» — «Эстудиантес». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (14.06.2022)

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вчера, 20:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Эстудиантес». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Колон» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.05.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно с коэффициентом 1.5. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.08.

Форма команд

«Колон» не может выиграть уже несколько матчей подряд в чемпионате Аргентины и находится в нижней части турнирной таблицы. На данный момент коллектив занимает лишь 20 баллов и опережает последнюю команду всего на три пункта. В предстоящей встрече с «Эстудиантесом» хозяевам важно набирать очки, чтобы не опуститься еще ниже. Два последних матча «Колон» завершились ничьими с «Сан-Лоренсо» (0:0) и «Сентраль Кордоба» (2:2).

«Эстудиантес» набрал 12 очков в пяти последних пяти турах Суперлиги Аргентины и уверенно идет вверху турнирной таблицы. Клуб занимает четвертое место с 35 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. В прошлом туре чемпионата «Эстудиантес» смог крупно переиграть «Барракас Сентраль» (5:2), а ранее на выезде поделил очки с «Институто» (0:0).

Информация для ставок

Три последних матча с участием «Колон» завершились вничью

«Эстудиантес» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах при четырех ничьих

«Колон» выиграл четыре из пяти последних поединков у «Эстудиантеса»

Прогноз

«Колон» показывает не лучшие результаты, хоть и имеет очень хорошую статистику личных встреч с «Эстудиантесом». Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.