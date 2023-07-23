«Колон» — «Тигре». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (25.07.2023)

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сегодня, 16:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Колон». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Тигре» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно с коэффициентом 1.7. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Колон» выглядит не лучшим образом в нынешнем футбольном году и занимает очень низкое для себя 26 место. Коллектив набрал 25 баллов и отстает сразу от двух соперников на одно очко. В игре с примерно равным соперником по положению в турнирной таблице, хозяева постараются использовать преимущество родного стадионе и набрать важные баллы. В прошлом туре «Колон» проиграл на выезде «Архентинос» Хуниорс (0:1), а ранее поделил очки с «Бельграно» (0:0).

«Тигре» показывает похожие на своего соперника результаты и опережает его всего на три очка. Это позволяет команда расположиться на 21 месте, но отставание в 10 баллов оставляет ей немного шансов побороться за зону плей-офф. Матч пройдет на выезде и будет непростым, но при грамотной игре в обороне, у гостей будут шансы даже на победу. Два последних матча «Тигре» завершились поражениями от «Либертада» (0:1) в кубке Южной Америки и «Барракас Сентраль» (0:1) в чемпионате.

Информация для ставок

«Тигре» проиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах

«Колон» выиграл лишь один поединок из десяти последних в чемпионате Аргентины

«Тигре» выиграл два из пяти последних матчей при одном поражении

Прогноз

«Колон» показывает не лучшие результаты, однако в этом матче за счет фактора домашнего поля у команды есть отличный шанс набрать важные три очка, учитывая неприятную статистику «Тигре» на выезде. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.