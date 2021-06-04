ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыПольша. Первый дивизион 2020/2021

«Корона» — «Видзев». Прогноз на матч второй лиги Польши (04.06.2021)

сегодня, 07:08

«Корона» примет на своем поле «Видзев» в 33-м туре Первого дивизиона Польши. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.803.412.50
Мелбет 2.57 3.42 2.65
1XBET 2.56 3.42 2.66

Ставки букмекеров

Букмекеры не выделили явного фаворита в этом матче. Поставить на победу «Короны» можно по коэффициенту 2.6. Ничейный исход оценивается в 3.3. Победа «Видзева» представлена коэффициентом 2.55.

Форма команд

«Корона» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице с 40 набранными баллами. Команда выиграла 11 поединков, 7 раз сыграла вничью и проиграла в 14 матчах. На счету клуба 30 забитых и 43 пропущенных мяча. В последних поединках «Корона» слегка улучшила свои результаты, однако по-прежнему пропускает слишком много голов.

Ситуация «Видзева» немногим отличается от «Короны». Клуб набрал 42 балла и расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. На счету команды 10 побед, 12 ничьих и 10 поражений. Клуб забил 27 голов и пропустил 34 мяча. «Видзев» находится в плохой форме, одержав всего 1 победу в последних 10 матчах.

Информация для ставок

  • «Корона» не проигрывает три матча кряду
  • «Видзев» пропустил пять голов в пяти последних матчах
  • «Видзев» не побеждает 5 матчей подряд

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что хотя бы одна команда не забьет, и не будет ничейного исхода, по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на количество голов 2 или 3, по коэффициенту 2.00.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на товарищеский матч Словения — Гибралтар.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.45 1.92 1.93 1.49 2.62
Мелбет 1.92 1.95
1XBET 1.92 1.95
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 07:13
Возможен ничейный результат
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100