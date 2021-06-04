«Корона» — «Видзев». Прогноз на матч второй лиги Польши (04.06.2021)

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сегодня, 07:08

«Корона» примет на своем поле «Видзев» в 33-м туре Первого дивизиона Польши. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры не выделили явного фаворита в этом матче. Поставить на победу «Короны» можно по коэффициенту 2.6. Ничейный исход оценивается в 3.3. Победа «Видзева» представлена коэффициентом 2.55.

Форма команд

«Корона» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице с 40 набранными баллами. Команда выиграла 11 поединков, 7 раз сыграла вничью и проиграла в 14 матчах. На счету клуба 30 забитых и 43 пропущенных мяча. В последних поединках «Корона» слегка улучшила свои результаты, однако по-прежнему пропускает слишком много голов.

Ситуация «Видзева» немногим отличается от «Короны». Клуб набрал 42 балла и расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. На счету команды 10 побед, 12 ничьих и 10 поражений. Клуб забил 27 голов и пропустил 34 мяча. «Видзев» находится в плохой форме, одержав всего 1 победу в последних 10 матчах.

Информация для ставок

«Корона» не проигрывает три матча кряду

«Видзев» пропустил пять голов в пяти последних матчах

«Видзев» не побеждает 5 матчей подряд

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что хотя бы одна команда не забьет, и не будет ничейного исхода, по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на количество голов 2 или 3, по коэффициенту 2.00.

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