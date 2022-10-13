«Краснодар» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (15.10.2022)

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вчера, 09:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.02. Победа «Ахмата» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Краснодар» в последних матчах немного сдал в результатах и это моментально отразилось на позиции команды в турнирной таблице. Сейчас «быки» занимают четвертое место с 21 баллом и отстают от ближайшего конкурента на три пункта, а от лидера на все девять. Два последних матча «Краснодара» в РПЛ завершились поражением от «Ростова» (2:3) и ничьей с «Крыльями Советов» (0:0).

«Ахмат» стал выступать более стабильно, однако в некоторых матчах допускает грубые осечки, которые приводят к потере очков. Перед стартом очередного тура клуб из Грозного располагается на восьмом месте с 17 очками, опережая московское «Динамо» только по дополнительным показателям. В прошлом туре чемпионата России «Ахмат» проиграл на выезде «Оренбургу», а неделей ранее оказался сильнее «Динамо» М (2:1).

Информация для ставок

«Краснодар» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах

Девять из десяти выездных матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из шести личных встреч команда на поле «Краснодара» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды умеют атаковать и достаточно много забивают в нынешнем сезоне. Предполагаем, что матч станет интересным и результативным, а сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.