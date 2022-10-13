«Краснодар» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (15.10.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.02. Победа «Ахмата» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.
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завтра, 16:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.
Форма команд
«Краснодар» в последних матчах немного сдал в результатах и это моментально отразилось на позиции команды в турнирной таблице. Сейчас «быки» занимают четвертое место с 21 баллом и отстают от ближайшего конкурента на три пункта, а от лидера на все девять. Два последних матча «Краснодара» в РПЛ завершились поражением от «Ростова» (2:3) и ничьей с «Крыльями Советов» (0:0).
«Ахмат» стал выступать более стабильно, однако в некоторых матчах допускает грубые осечки, которые приводят к потере очков. Перед стартом очередного тура клуб из Грозного располагается на восьмом месте с 17 очками, опережая московское «Динамо» только по дополнительным показателям. В прошлом туре чемпионата России «Ахмат» проиграл на выезде «Оренбургу», а неделей ранее оказался сильнее «Динамо» М (2:1).
Информация для ставок
- «Краснодар» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах
- Девять из десяти выездных матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из шести личных встреч команда на поле «Краснодара» закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Обе команды умеют атаковать и достаточно много забивают в нынешнем сезоне. Предполагаем, что матч станет интересным и результативным, а сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.