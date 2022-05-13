«Краснодар» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России. (15.05.2022)

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вчера, 11:51

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА . Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.03. Победа «Краснодара» оценивается по 3.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

ЦСКА разочаровал своих болельщиков и смог победить только в одной встрече из пяти последних в чемпионате России. Это не позволило команде подняться выше четвертого места с 47 очками, которое она занимает перед стартом нынешнего тура. Матч с «Краснодаром» очень важен для «армейцев», ведь они опережают соперника всего на один пункт и не имеют права проигрывать. В прошлом туре ЦСКА уступил на своем поле «Сочи» (0:1), а ранее проиграл на выезде «Ахмату» (0:2).

«Краснодар» после серии неудач, в последних трех турах смог обзавестись семью пунктами. Сейчас «быки» идут на пятом месте, имея в активе 46 очков, и матч с московским клубом станет для них решающим. Чтобы выйти на чистое четвертое место, коллектив устроит только победа, и тогда перед последним туром он будет иметь преимущество в два пункта. Последние два матча «Краснодара» завершились ничьей с «Арсеналом» из Тулы (1:1) и минимальной победой над «Локомотивом» (1:0).

Информация для ставок

«Краснодар» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять последних матчей ЦСКА завершились тоталом меньше 2.5 мячей

завершились тоталом меньше 2.5 мячей Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Три из пяти последних встреч команд закончились ничейным результатом

Прогноз

Команды находятся в непосредственной близости друг от друга, поэтому матч станет очень важным для них обеих. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее и смогут подняться на одну позицию в турнирной таблице. Сделать ставку на победу «Краснодара» можно по коэффициенту 3.9 в букмекерской конторе Фонбет.