«Краснодар» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России. (15.05.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.03. Победа «Краснодара» оценивается по 3.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.
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завтра, 19:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.
Форма команд
ЦСКА разочаровал своих болельщиков и смог победить только в одной встрече из пяти последних в чемпионате России. Это не позволило команде подняться выше четвертого места с 47 очками, которое она занимает перед стартом нынешнего тура. Матч с «Краснодаром» очень важен для «армейцев», ведь они опережают соперника всего на один пункт и не имеют права проигрывать. В прошлом туре ЦСКА уступил на своем поле «Сочи» (0:1), а ранее проиграл на выезде «Ахмату» (0:2).
«Краснодар» после серии неудач, в последних трех турах смог обзавестись семью пунктами. Сейчас «быки» идут на пятом месте, имея в активе 46 очков, и матч с московским клубом станет для них решающим. Чтобы выйти на чистое четвертое место, коллектив устроит только победа, и тогда перед последним туром он будет иметь преимущество в два пункта. Последние два матча «Краснодара» завершились ничьей с «Арсеналом» из Тулы (1:1) и минимальной победой над «Локомотивом» (1:0).
Информация для ставок
- «Краснодар» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять последних матчей ЦСКА завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Три из пяти последних встреч команд закончились ничейным результатом
Прогноз
Команды находятся в непосредственной близости друг от друга, поэтому матч станет очень важным для них обеих. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее и смогут подняться на одну позицию в турнирной таблице. Сделать ставку на победу «Краснодара» можно по коэффициенту 3.9 в букмекерской конторе Фонбет.