«Краснодар» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (30.10.2022)

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вчера, 14:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.47. Победа «Краснодара» оценивается по 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Краснодар» показывает средние результаты в чемпионате России и после 14 туров занимает пятое место с 24 баллами в активе. Отставание от нынешнего соперника составляет 12 баллов, что очень будет сложно отыграть. Тем не менее у «быков» есть хорошие шансы побороться за первую пятерку турнирной таблицы. В прошлом матче «Краснодар» обыграл «Пари НН» в чемпионате (2:0), но проиграл ему в кубке России (0:1).

«Зенит» прогнозируемо ушел в отрыв от своих преследователей и сейчас опережает второй в таблице «Спартак» на семь пунктов. Тем не менее, расслабляться чемпиону России очень рано, поэтому в предстоящей встрече питерцы будут играть исключительно на победу. Два последних матча «Зенита» завершились разгромом «Сочи» в РПЛ (7:0) и минимальной победой в кубке над «Крыльями Советов» (2:1).

Информация для ставок

«Краснодар» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Зенит» забивал в семи из десяти последних выездных встреч во всех турнирах

«Краснодар» проиграл «Зениту» четыре из пяти последних матчей

Девять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Краснодар» давно не уходит с поля без забитого мяча в ворота «Зенита». Предполагаем, что и в этот раз обе команды отличатся забитыми мячами. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.