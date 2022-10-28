«Краснодар» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (30.10.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.47. Победа «Краснодара» оценивается по 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.
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завтра, 19:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.
Форма команд
«Краснодар» показывает средние результаты в чемпионате России и после 14 туров занимает пятое место с 24 баллами в активе. Отставание от нынешнего соперника составляет 12 баллов, что очень будет сложно отыграть. Тем не менее у «быков» есть хорошие шансы побороться за первую пятерку турнирной таблицы. В прошлом матче «Краснодар» обыграл «Пари НН» в чемпионате (2:0), но проиграл ему в кубке России (0:1).
«Зенит» прогнозируемо ушел в отрыв от своих преследователей и сейчас опережает второй в таблице «Спартак» на семь пунктов. Тем не менее, расслабляться чемпиону России очень рано, поэтому в предстоящей встрече питерцы будут играть исключительно на победу. Два последних матча «Зенита» завершились разгромом «Сочи» в РПЛ (7:0) и минимальной победой в кубке над «Крыльями Советов» (2:1).
Информация для ставок
- «Краснодар» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- «Зенит» забивал в семи из десяти последних выездных встреч во всех турнирах
- «Краснодар» проиграл «Зениту» четыре из пяти последних матчей
- Девять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Краснодар» давно не уходит с поля без забитого мяча в ворота «Зенита». Предполагаем, что и в этот раз обе команды отличатся забитыми мячами. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.