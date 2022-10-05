«Кёльн» — «Партизан». Прогноз на матч Бундеслиги (06.10.2022)

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вчера, 11:19

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам поля. На победу «Кельна» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.4. Ничейный результат котируется по 4.9, а победа «Партизана» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.63. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Кельн» лидирует в группе Лиги Конференций с четырьмя очками после двух туров, однако отрыв от ближайшего соперника составляет всего одно очко. Немецкий клуб серьезно относится к турниру и очень хочет выйти в плей-офф, поэтому в очередном матче будет предельно мотивирован. В прошлой игре «Кельн» выиграл на своем поле у «Боруссии» Д (3:2), а ранее разошелся миром с «Кельном» (1:1).

«Партизан» еще не побеждал в Лиге Конференций в групповом этапе, как и не проигрывал. Это значит, что коллектив набрал два балла и готов бороться дальше за выход из группы. Спаренные матчи с представителем Бундеслиги будут настоящим испытанием для сербов, однако шансы зацепиться за очки у гостей определенно будут. Два последних матча «Партизана» завершились крупной победой над «Войводиной» (4:1) и поражением от «Сремська-Митровица» (1:2 по пенальти) в кубке страны.

Информация для ставок

«Кельн» проиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Партизан» забивал в девяти из десяти выездных матчей за последнее время

Шесть из восьми последних матчей «Кельна» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Кельн» является большим фаворитом в этом поединке и вероятнее всего сможет на своем стадионе создать большие проблемы сопернику. Предлагаем сделать ставку на победу «Кельна» с форой (-1.5) по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.