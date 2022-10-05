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«Кёльн» — «Партизан». Прогноз на матч Бундеслиги (06.10.2022)

вчера, 11:19
Кельн

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам поля. На победу «Кельна» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.4. Ничейный результат котируется по 4.9, а победа «Партизана» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.415.007.68
Лига Ставок 1.53 4.50 5.80
Мелбет 1.48 4.50 5.95
1XBET 1.48 4.50 5.95

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.63. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Кельн» лидирует в группе Лиги Конференций с четырьмя очками после двух туров, однако отрыв от ближайшего соперника составляет всего одно очко. Немецкий клуб серьезно относится к турниру и очень хочет выйти в плей-офф, поэтому в очередном матче будет предельно мотивирован. В прошлой игре «Кельн» выиграл на своем поле у «Боруссии» Д (3:2), а ранее разошелся миром с «Кельном» (1:1).

«Партизан» еще не побеждал в Лиге Конференций в групповом этапе, как и не проигрывал. Это значит, что коллектив набрал два балла и готов бороться дальше за выход из группы. Спаренные матчи с представителем Бундеслиги будут настоящим испытанием для сербов, однако шансы зацепиться за очки у гостей определенно будут. Два последних матча «Партизана» завершились крупной победой над «Войводиной» (4:1) и поражением от «Сремська-Митровица» (1:2 по пенальти) в кубке страны.

Информация для ставок

  • «Кельн» проиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Партизан» забивал в девяти из десяти выездных матчей за последнее время
  • Шесть из восьми последних матчей «Кельна» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Кельн» является большим фаворитом в этом поединке и вероятнее всего сможет на своем стадионе создать большие проблемы сопернику. Предлагаем сделать ставку на победу «Кельна» с форой (-1.5) по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.61 1.87 2.00
Лига Ставок 2.33 1.58 1.84 1.93
Мелбет 2.38 1.61
1XBET 2.38 1.61
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