«Лацио» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (14.08.2022)

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сегодня, 11:07

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение столичному клубу. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.57. Ничейный результат котируется по 4.2, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.67. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.

Форма команд

«Лацио» не выглядел также стабильно в прошлом сезоне, как годом ранее, однако все равно занял свое место в еврокубках. Команда мечтает о первой четверке по итогам нынешнего футбольного года и участии в Лиге Чемпионов, а для этого необходимо набирать очки начиная с первого тура. В двух последних товарищеских матчах «Лацио» сыграл вничью с одинаковым счетом (0:0) с «Вальядолидом» и сборной Катара.

«Болонья» прошлый год закончила на 13 месте с 46 очками и задолго до конца сезона обеспечила себе место в элитном дивизионе Италии. Сложно сказать, сможет ли команда сейчас прыгнуть выше своей головы, но болельщики ждут от футболистов уверенной игры в каждом поединке. В прошлом матче кубка Италии «Болонья» минимально обыграла «Козенцу» (1:0), а ранее в товарищеской игре крупно уступила «Твенте» (1:4).

Информация для ставок

«Болонья» проиграла четыре из шести последних матчей во всех турнирах

«Лацио» выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Лацио» выиграл три последних домашних матча у «Болоньи»

Прогноз

«Лацио» обязан побеждать в этом матче, чтобы хорошо стартовать в Серии А и обрести уверенность в своих силах. Предполагаем, что римляне смогут одержать верх в 1-2 мяча. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.