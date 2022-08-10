«Лацио» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (14.08.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение столичному клубу. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.57. Ничейный результат котируется по 4.2, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.6.
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14 августа 2022, 19:30
воскресенье
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.67. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.
Форма команд
«Лацио» не выглядел также стабильно в прошлом сезоне, как годом ранее, однако все равно занял свое место в еврокубках. Команда мечтает о первой четверке по итогам нынешнего футбольного года и участии в Лиге Чемпионов, а для этого необходимо набирать очки начиная с первого тура. В двух последних товарищеских матчах «Лацио» сыграл вничью с одинаковым счетом (0:0) с «Вальядолидом» и сборной Катара.
«Болонья» прошлый год закончила на 13 месте с 46 очками и задолго до конца сезона обеспечила себе место в элитном дивизионе Италии. Сложно сказать, сможет ли команда сейчас прыгнуть выше своей головы, но болельщики ждут от футболистов уверенной игры в каждом поединке. В прошлом матче кубка Италии «Болонья» минимально обыграла «Козенцу» (1:0), а ранее в товарищеской игре крупно уступила «Твенте» (1:4).
Информация для ставок
- «Болонья» проиграла четыре из шести последних матчей во всех турнирах
- «Лацио» выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Лацио» выиграл три последних домашних матча у «Болоньи»
Прогноз
«Лацио» обязан побеждать в этом матче, чтобы хорошо стартовать в Серии А и обрести уверенность в своих силах. Предполагаем, что римляне смогут одержать верх в 1-2 мяча. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.