«Лацио» — «Порту». Прогноз на матч Лиги Европы (24.02.2022)

1645537591

вчера, 16:46

В четверг, 24 февраля 2022 года, состоится поединок «Лацио — Порту». Команды сыграют друг против друга в рамках очередного этапа Лиги Европы УЕФА . Игра состоится на стадионе «Лацио». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Лацио». Поставить на победу «Лацио» можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа «Порту» в 3.05. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 1.70.

Форма команд

«Лацио» идет в нынешнем сезоне на шестой строчке в турнирной таблице Серии-А. У клуба 43 пункта в активе. Коллектив выиграл 12 поединков, семь раз играл вничью и проиграл в семи матчах. У «Лацио» 53 забитых и 40 пропущенных мячей. В последних встречах «Лацио» выглядит неплохо и активно набирает драгоценные баллы — ничья с «Удинезе» со счетом 1:1, а также победы над «Болоньей» 3:0 и над «Фиорентиной» 0:3.

«Порту» в нынешнем сезоне является лидером турнирной таблицы. У команды 63 балла в активе. Клуб выиграл 20 поединков, трижды играл вничью и ни разу не проиграл. Всего у «Порту» 58 забитых и 16 пропущенных мячей. В последних встречах «драконы» выглядят достойно и активно набирают драгоценные очки — победы над «Морейренсе» со счетом 0:1 и над «Арокой» 0:2 и ничья со «Спортингом» 2:2.

Информация для ставок

«Лацио» проиграл два матча из последних пяти

«Порту» не проигрывает вот уже 14 игр кряду

У «Лацио» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что дальше пройдет «Лацио» по коэффициенту 2.85. Несмотря на потрясающую форму португальцев, у «Лацио» более опытный состав, где есть очень хорошие исполнители, они способны решать исход любого противостояния.