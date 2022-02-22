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«Лацио» — «Порту». Прогноз на матч Лиги Европы (24.02.2022)

вчера, 16:46

В четверг, 24 февраля 2022 года, состоится поединок «Лацио — Порту». Команды сыграют друг против друга в рамках очередного этапа Лиги Европы УЕФА. Игра состоится на стадионе «Лацио». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.313.533.16
Фонбет 2.25 3.50 3.10
Мелбет 2.35 3.60 3.19
1XBET 2.35 3.60 3.19
BetBoom 2.35 3.48 3.12

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Лацио». Поставить на победу «Лацио» можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа «Порту» в 3.05. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 1.70.

Форма команд

«Лацио» идет в нынешнем сезоне на шестой строчке в турнирной таблице Серии-А. У клуба 43 пункта в активе. Коллектив выиграл 12 поединков, семь раз играл вничью и проиграл в семи матчах. У «Лацио» 53 забитых и 40 пропущенных мячей. В последних встречах «Лацио» выглядит неплохо и активно набирает драгоценные баллы — ничья с «Удинезе» со счетом 1:1, а также победы над «Болоньей» 3:0 и над «Фиорентиной» 0:3.

«Порту» в нынешнем сезоне является лидером турнирной таблицы. У команды 63 балла в активе. Клуб выиграл 20 поединков, трижды играл вничью и ни разу не проиграл. Всего у «Порту» 58 забитых и 16 пропущенных мячей. В последних встречах «драконы» выглядят достойно и активно набирают драгоценные очки — победы над «Морейренсе» со счетом 0:1 и над «Арокой» 0:2 и ничья со «Спортингом» 2:2.

Информация для ставок

  • «Лацио» проиграл два матча из последних пяти
  • «Порту» не проигрывает вот уже 14 игр кряду
  • У «Лацио» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что дальше пройдет «Лацио» по коэффициенту 2.85. Несмотря на потрясающую форму португальцев, у «Лацио» более опытный состав, где есть очень хорошие исполнители, они способны решать исход любого противостояния.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.83 1.46 1.94 1.93 1.52 2.64
Фонбет 1.88 1.92
Мелбет 1.94 2.00
1XBET 1.94 2.00
Все комментарии
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вчера в 18:55
Футбольный клуб «Лацио» одержит победу.
wnk6vc8jmwpq
wnk6vc8jmwpq
вчера в 18:54
Футбольный клуб «Лацио» выиграет матч.
Мaлик
Мaлик
вчера в 18:07
Лацио ожидаемо не очень выглядел в оборонительном творчестве в первом выездном поединке с вице-чемпионом Португалии известным Порту, где итальянцы уступили с итогом 1:2. Да, подобный, в принципе, нормальный гостевой счет вполне можно сквитать, только учитывая постоянно привозящие тылы лациале в идущем сезоне - сделать это насухо в защите для римлян будет весьма проблематично... Что касается Порту, то он уже давно выходит на поле с веселой и непринужденной надписью "у нас нет никаких проблем" на лицах. У которого и правда сейчас мало забот, по крайней мере, в португальском первенстве. Где "драконы" лидируют с неплохим отрывом, наколотив при этом почти 60 голов в 23-х проведенных встречах....Абсолютно смело предлагаю поставить здесь на хотя бы один забитый мяч в исполнении, скорее всего, будущего чемпиона Португалии. Который просто обязан пользоваться чувствительными разрывами в защитных рядах итальянцев, что было прекрасно заметно по первой игре в Порту. Вряд ли за всего лишь неделю что-либо кардинально изменится в стане обоих коллективов.
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