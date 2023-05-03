«Лацио» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (03.05.2023)

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вчера, 09:08

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.63. Ничейный результат котируется по 4.1, а победа «Сассуоло» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.02. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Лацио» не смог набрать очков в двух последних турах, но римлянам везет, и они все еще удерживают вторую позицию. В активе «орлов» 61 набранный балл, но всего на одно очко от них отстает «Ювентус». В предстоящей встрече хозяевам нужна победа, если они не хотят уступить свое место конкурентам. Два последних матча в Серии А «Лацио» проиграл «Интеру» (1:3) и «Торино» (0:1).

«Сассуоло» идет в середине турнирной таблицы и может спокойно доигрывать нынешний сезон. Коллектив располагается на 11 месте с 43 баллами и проигрывает ближайшей «Монце» всего один пункт. В игре с «Лацио» гостям будет очень непросто, ведь соперник мотивирован на победу. В прошлом туре «Сассуоло» в меньшинстве вырвал домашнюю победу у «Эмполи», а ранее крупно проиграл на выезде «Салернитане» (0:3).

Информация для ставок

«Сассуоло» проиграл два последних выездных поединка

«Лацио» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на победу «Лацио» по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.