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«Лацио» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (03.05.2023)

вчера, 09:08
Лацио

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.63. Ничейный результат котируется по 4.1, а победа «Сассуоло» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.624.305.66
Pari 1.63 4.15 5.30

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.02. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Лацио» не смог набрать очков в двух последних турах, но римлянам везет, и они все еще удерживают вторую позицию. В активе «орлов» 61 набранный балл, но всего на одно очко от них отстает «Ювентус». В предстоящей встрече хозяевам нужна победа, если они не хотят уступить свое место конкурентам. Два последних матча в Серии А «Лацио» проиграл «Интеру» (1:3) и «Торино» (0:1).

«Сассуоло» идет в середине турнирной таблицы и может спокойно доигрывать нынешний сезон. Коллектив располагается на 11 месте с 43 баллами и проигрывает ближайшей «Монце» всего один пункт. В игре с «Лацио» гостям будет очень непросто, ведь соперник мотивирован на победу. В прошлом туре «Сассуоло» в меньшинстве вырвал домашнюю победу у «Эмполи», а ранее крупно проиграл на выезде «Салернитане» (0:3).

Информация для ставок

  • «Сассуоло» проиграл два последних выездных поединка
  • «Лацио» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на победу «Лацио» по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.19 1.39 2.09 1.82 1.63 2.40
Pari 2.12 1.75
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:16
Если футболисты Сассуоло проигрывали в гостях скромным Вероне и Салернитане, то почему вдруг должны отобрать очки в Риме у мотивированных "орлов", которым в борьбе за высокие места победа нужна как воздух? "Чёрно-зелёные" блёкло выглядят в выездных поединках чемпионата в последнее время. А вот Лацио дома хорош - в четырёх крайних матчах на своём поле подопечные Сарри одержали три победы: над Ювентусом (2-1), Ромой (1-0) и Сассуоло (1-0). Последняя личная встреча соперников в столице Италии завершилась викторией хозяев (2-1). А в первом круге текущего сезона Лацио взял верх над Сассуоло даже в гостях (2-0), Беру ставку П1. Чисто на классе фаворит должен забирать очень важные три очка!
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