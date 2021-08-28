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«Лацио»  - «Специа». Прогноз на матч Серии А (28.08.2021)

сегодня, 07:56

В матче второго тура чемпионата Италии «Лацио» дома примет «Специю». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.355.529.43
Фонбет 1.35 5.30 9.20
Мелбет 1.36 5.75 9.20
1XBET 1.36 5.75 9.20
BetBoom 1.35 5.47 9.15

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Лацио» в букмекерской конторе Мелбет можно поставить по коэффициенту 1.35. Поверить в сенсационный успех «Специи» можно по 8.7, а ничья котируется по коэффициенту 5.5.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.55. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.48. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Лацио» стартовал в Серии А выездной игрой с «Эмполи». Римский клуб владел преимуществом, забил три гола и спокойно оформил победу (3:1). Теперь предстоит домашний поединок, где команда также рассчитывает взять три очка.
«Специа» провела уже две встречи в новом сезоне. Сначала в рамках 1/32 финала Кубка Италии команда в гостях сразилась с «Порденоне» и одержала победу (3:1), а затем уже в рамках национального чемпионата отправилась в гости к «Кальяри» (2:2).

Информация для ставок

• Беспроигрышная серия «Лацио» насчитывает шесть поединков
• «Специа» не проигрывает пять матчей кряду
• Римский клуб всего один раз не забивал дома в 2021 году
• Последняя очная встреча завершилась поражением «Специи» (0:1)

Прогноз

Нас ожидает насыщенный на события поединок. Обе команды не любят сидеть в обороне, всегда идут вперед и стараются радовать своих болельщиков забитыми голами. Рекомендуем сделать ставку на победу «Лацио» + ТБ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.85.

Ранее мы предлагали интригующий коэффициент на матч чемпионата Франции.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.68 1.51 2.10 1.80
Мелбет 2.52 1.50
1XBET 2.52 1.50
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 08:08
Лацио выиграет этот матч
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