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сегодня, 07:56

В матче второго тура чемпионата Италии «Лацио» дома примет «Специю». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Лацио» в букмекерской конторе Мелбет можно поставить по коэффициенту 1.35. Поверить в сенсационный успех «Специи» можно по 8.7, а ничья котируется по коэффициенту 5.5.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.55. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.48. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Лацио» стартовал в Серии А выездной игрой с «Эмполи». Римский клуб владел преимуществом, забил три гола и спокойно оформил победу (3:1). Теперь предстоит домашний поединок, где команда также рассчитывает взять три очка.

«Специа» провела уже две встречи в новом сезоне. Сначала в рамках 1/32 финала Кубка Италии команда в гостях сразилась с «Порденоне» и одержала победу (3:1), а затем уже в рамках национального чемпионата отправилась в гости к «Кальяри» (2:2).

Информация для ставок

• Беспроигрышная серия «Лацио» насчитывает шесть поединков

• «Специа» не проигрывает пять матчей кряду

• Римский клуб всего один раз не забивал дома в 2021 году

• Последняя очная встреча завершилась поражением «Специи» (0:1)

Прогноз

Нас ожидает насыщенный на события поединок. Обе команды не любят сидеть в обороне, всегда идут вперед и стараются радовать своих болельщиков забитыми голами. Рекомендуем сделать ставку на победу «Лацио» + ТБ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.85.

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