«Лацио» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (22.04.2023)

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сегодня, 13:31

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.82. Ничейный результат котируется по 3.3, а победа «Торино» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.55. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.52. Ставка на «обе забьют» составляет 2.35.

Форма команд

«Лацио» набрал 13 баллов в последних пяти турах Серии А и очень хочет занять второе место по итогам сезона. Римский клуб давно не занимал таких позиций и сейчас им не мешают сосредоточиться на цели параллельные турниры. В предстоящей встрече коллектив имеет хорошие шансы на победу, а два последних матча завершились победами над «Специей» (3:0) и «Лацио» (2:1).

«Торино» не может выиграть уже четыре матча подряд и продолжает пребывать в середине турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура команда занимает 11 место с 39 баллами и опережает «Монцу» всего на один пункт. В игре с «Лацио» гостям придется очень сложно набрать баллы, но в футбол бывает всякое, поэтому поединок не лишен интриги. В прошлом туре «Торино» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1), а ранее минимально уступил «Роме» (0:1).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Торино» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Лацио» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились вничью

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на победу «Лацио» по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.