«Лацио» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (22.04.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.82. Ничейный результат котируется по 3.3, а победа «Торино» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.
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22 апреля 2023, 19:00
суббота
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.55. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.52. Ставка на «обе забьют» составляет 2.35.
Форма команд
«Лацио» набрал 13 баллов в последних пяти турах Серии А и очень хочет занять второе место по итогам сезона. Римский клуб давно не занимал таких позиций и сейчас им не мешают сосредоточиться на цели параллельные турниры. В предстоящей встрече коллектив имеет хорошие шансы на победу, а два последних матча завершились победами над «Специей» (3:0) и «Лацио» (2:1).
«Торино» не может выиграть уже четыре матча подряд и продолжает пребывать в середине турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура команда занимает 11 место с 39 баллами и опережает «Монцу» всего на один пункт. В игре с «Лацио» гостям придется очень сложно набрать баллы, но в футбол бывает всякое, поэтому поединок не лишен интриги. В прошлом туре «Торино» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1), а ранее минимально уступил «Роме» (0:1).
Информация для ставок
- Восемь из десяти последних матчей «Торино» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Лацио» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре последних матча между клубами завершились вничью
Прогноз
Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на победу «Лацио» по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.