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«Лацио» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (22.04.2023)

сегодня, 13:31
Лацио

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.82. Ничейный результат котируется по 3.3, а победа «Торино» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.

Италия. Серия А 2022/2023
Лацио
Торино
ВыигрышВыигрышВыигрышВыигрышНичья
- : -
22 апреля 2023, 19:00
суббота
НичьяПроигрышНичьяПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.863.345.17
Pari 1.82 3.30 5.00

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.55. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.52. Ставка на «обе забьют» составляет 2.35.

Форма команд

«Лацио» набрал 13 баллов в последних пяти турах Серии А и очень хочет занять второе место по итогам сезона. Римский клуб давно не занимал таких позиций и сейчас им не мешают сосредоточиться на цели параллельные турниры. В предстоящей встрече коллектив имеет хорошие шансы на победу, а два последних матча завершились победами над «Специей» (3:0) и «Лацио» (2:1).

«Торино» не может выиграть уже четыре матча подряд и продолжает пребывать в середине турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура команда занимает 11 место с 39 баллами и опережает «Монцу» всего на один пункт. В игре с «Лацио» гостям придется очень сложно набрать баллы, но в футбол бывает всякое, поэтому поединок не лишен интриги. В прошлом туре «Торино» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1), а ранее минимально уступил «Роме» (0:1).

Информация для ставок

  • Восемь из десяти последних матчей «Торино» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Лацио» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре последних матча между клубами завершились вничью

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на победу «Лацио» по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.96 1.93 1.54 2.59 1.24 4.26
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:41
Лацио выиграет этот матч и наверняка с крупным счетом
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