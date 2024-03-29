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«Лацио» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (30.03.2024)

вчера, 10:18
Андерсон Фелипе

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Лацио» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Лацио» только в прошлом туре прервал серию поражений и вероятнее всего останется без еврокубков на следующий сезон. Команда занимает лишь девятое место с 43 баллами и уступает «Фиорентине» лишь по дополнительным показателям. Отставание от зоны еврокубков составляет четыре пункта, но конкуренция очень велика, поэтому в игре с «Ювентусом» от римского коллектива ждут победы. В последней игре «Лацио» одолел на выезде «Фрозиноне» (3:2), а ранее уступил «Удинезе» (1:2).

«Ювентус» выиграл лишь один матч из пяти последних в чемпионате Италии, что не может радовать болельщиков и руководство, особенно при отсутствии еврокубковой нагрузки. Команда пропустила вперед «Милан» и сейчас отстает от него на три пункта, набрав 59 баллов. В случае потери очков туринцы могут подпустить к себе ближе других конкурентов, что обострит итог сезона. Два последних матча «Ювентуса» завершились ничьими с «Дженоа» (2:2) и «Аталантой» (0:0).

Информация для ставок

  • «Лацио» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Ювентус» не может выиграть на выезде уже три поединка подряд
  • «Лацио» проиграл три из пяти последних встреч с «Ювентусом»

Прогноз

На поле сойдутся две команды, которые много забивают в этом сезоне. Предполагаем, что самым оптимальным вариантом станет выбор тотала больше 2 мячей в этой встрече. Сделать такую ставку можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 10:53
Полагаю, тут речь идёт о том, что Ювентус долгое время перенабирал очки, благодаря своему необъяснимому набору очков, когда противоборствующая сторона весь матч могла сидеть на его воротах, но это не приносило никакого результата. Теперь же, максимально не везёт подопечным Аллегри, хотя играют игроки порой не хуже, а то и лучше соперника. В данном матче встречаются коллективы, которые явно находятся не в лучшей форме, однако, у Лацио всё гораздо более шатко и не похоже на стабильность, в то время, как у Ювентуса мы говорим лишь о временном спаде, который должен прекратиться. Прогноз: Ф2(0).
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