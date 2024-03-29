«Лацио» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (30.03.2024)

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вчера, 10:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Лацио» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Лацио» только в прошлом туре прервал серию поражений и вероятнее всего останется без еврокубков на следующий сезон. Команда занимает лишь девятое место с 43 баллами и уступает «Фиорентине» лишь по дополнительным показателям. Отставание от зоны еврокубков составляет четыре пункта, но конкуренция очень велика, поэтому в игре с «Ювентусом» от римского коллектива ждут победы. В последней игре «Лацио» одолел на выезде «Фрозиноне» (3:2), а ранее уступил «Удинезе» (1:2).

«Ювентус» выиграл лишь один матч из пяти последних в чемпионате Италии, что не может радовать болельщиков и руководство, особенно при отсутствии еврокубковой нагрузки. Команда пропустила вперед «Милан» и сейчас отстает от него на три пункта, набрав 59 баллов. В случае потери очков туринцы могут подпустить к себе ближе других конкурентов, что обострит итог сезона. Два последних матча «Ювентуса» завершились ничьими с «Дженоа» (2:2) и «Аталантой» (0:0).

Информация для ставок

«Лацио» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ювентус» не может выиграть на выезде уже три поединка подряд

«Лацио» проиграл три из пяти последних встреч с «Ювентусом»

Прогноз

На поле сойдутся две команды, которые много забивают в этом сезоне. Предполагаем, что самым оптимальным вариантом станет выбор тотала больше 2 мячей в этой встрече. Сделать такую ставку можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.