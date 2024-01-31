«Лечче» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (02.02.2024)

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вчера, 10:10

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Наполи», а поставить на лидера Серии А можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. Рискнуть на успех «Лечче» можно по 3.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.18, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.68. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Лечче» находится в кризисной ситуации и за последние пять туров смог набрать всего один балл. Команда опустилась уже на 14 место с 21 баллом и отстает от ближайшего соперника на два пункта. В игре с более успешной в этом сезоне «Фиорентиной» у хозяев будет не так много шансов отличиться, поэтому придется использовать те моменты, которые будут. Два последних поединка «Лечче» завершились поражениями от «Дженоа» (1:2) и «Ювентуса» (0:3).

«Фиорентина» в последних матчах также выглядит неважно и тренерскому штабу срочно необходимо исправлять ситуацию, чтобы не растерять все, что было добито в первой половине сезона. В активе «фиалок» 34 балла и текущее шестое место в Серии А. Предстоящий поединок является отличной возможностью в случае победы улучшить свое турнирное положение. В прошлой игре «Фиорентина» минимально уступила «Интеру» (0:1), а ранее крупно проиграла «Наполи» (0:3).

Информация для ставок

«Лечче» проиграл пять из шести последних поединков

«Фиорентина» выиграла лишь три выездных матча из десяти последних во всех турнирах

Три из пяти последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Фиорентина» выиграла два матча у «Лечче» из пяти последних при одном поражении

Прогноз

Предполагаем, что матч будет сложным для обеих команд, но как минимум по одному разу они обменяются голами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.