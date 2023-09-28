«Лечче» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (30.09.2023)

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вчера, 11:00

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Наполи», а поставить на лидера Серии А можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77. Рискнуть на успех «Лечче» можно по 4.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.87. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Лечче» смог набрать 11 очков после шести стартовых туров чемпионата Италии и занимает шестое место, уступая нынешнему сопернику только по дополнительным показателям. Команда довольно мощно выступает на своем стадионе, поэтому шансы отобрать очки у нестабильного чемпиона страны определенно будут появляться. Два последних поединка «Лечче» завершились минимальным поражением от «Ювентуса» (0:1) и победой над «Дженоа» (1:0).

«Наполи» не очень уверенно выступает в этом футбольном году, и эксперты уже в один голос заявляют, что коллектив не сможет защитить свой титул. Тем не менее, клуб идет на пятом месте с 11 баллами и отстает от лидеров всего на четыре пункта. В прошлой встрече в рамках Серии А «Наполи» разгромил на своем поле «Удинезе» (4:1), а ранее поделил очки с «Болоньей» (0:0).

Информация для ставок

«Лечче» проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Наполи» не проигрывает на выезде уже пять матчей подряд

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Наполи» выиграл три матча у «Лечче» из пяти последних при одном поражении

Прогноз

Предполагаем, что матч будет сложным для обеих команд, но как минимум по одному разу они обменяются голами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.