«Леванте» — «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.05.2021)

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сегодня, 06:19

«Леванте» сыграет против «Кадиса» в 38-м туре испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Леванте» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.78. Победа «Кадиса» оценивается в 4.2, ничейный исход представлен таким же коэффициентом.

Форма команд

«Леванте» набрал 40 очков и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. На счету команды 9 побед, 13 ничьих и 15 поражений. В этом сезоне клуб забил 44 гола и пропустил 55 мячей. «Леванте» находится в очень плохой форме. Команда давно не может победить, но сумела сохранить прописку в Примере.

«Кадис» находится на 12-й строчке в турнирной таблице с 43 баллами в активе. В нынешнем сезоне команда выиграла 11 поединков, 10 раз сыграла вничью и проиграла в 16 матчах. На счету клуба 34 забитых и 56 пропущенных мячей. «Кадис» после неплохого отрезка в чемпионате потерпел два поражения подряд.

Информация для ставок

«Кадис» выиграл два матча из последних пяти

У «Кадиса» семь забитых мячей в пяти последних матчах

«Леванте» не побеждает семь матчей кряду

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 1.57. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Леванте» и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.8.

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