«Леванте» — «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.05.2021)

«Леванте» сыграет против «Кадиса» в 38-м туре испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.
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завтра, 22:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Леванте» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.78. Победа «Кадиса» оценивается в 4.2, ничейный исход представлен таким же коэффициентом.
Форма команд
«Леванте» набрал 40 очков и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. На счету команды 9 побед, 13 ничьих и 15 поражений. В этом сезоне клуб забил 44 гола и пропустил 55 мячей. «Леванте» находится в очень плохой форме. Команда давно не может победить, но сумела сохранить прописку в Примере.
«Кадис» находится на 12-й строчке в турнирной таблице с 43 баллами в активе. В нынешнем сезоне команда выиграла 11 поединков, 10 раз сыграла вничью и проиграла в 16 матчах. На счету клуба 34 забитых и 56 пропущенных мячей. «Кадис» после неплохого отрезка в чемпионате потерпел два поражения подряд.
Информация для ставок
- «Кадис» выиграл два матча из последних пяти
- У «Кадиса» семь забитых мячей в пяти последних матчах
- «Леванте» не побеждает семь матчей кряду
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 1.57. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Леванте» и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.8.
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