«Леванте» — «Малага». Прогноз на матч Сегунды (04.12.2022)

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вчера, 16:10

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Малагу» могут поставить за 5.9. Коэффициент на ничью составляет 3.9.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.1, в то время как низовой исход оценивается по 1.75. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Леванте» давно не проигрывает в чемпионате, но большое количество ничейных результатов не дает команде выбиться в лидеры турнирной таблицы. Сейчас коллектив идет на четвертом месте с набранными 28 очками и отстает на шесть пунктов от 34 баллов. В двух последних матчей «Леванте» сыграл вничью с «Луго» (1:1), а ранее разошелся миром с «Лас-Пальмас» (1:1).

«Малага» прервала свою серию без побед из нескольких матчей в Сегунде и подарила надежду болельщикам на лучшее будущее. Тем не менее, коллектив до сих пор находится в зоне вылета и занимает 21 место с 14 набранными пунктами. В предстоящем матче гостям очень важно зацепиться за очки, чтобы поверить в свои силы и дальше добывать результат. В прошлом туре «Малага» минимально обыграла «Понферрадину» (1:0), а ранее сыграла вничью с «Сарагосой» (0:0).

Информация для ставок

«Леванте» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Малага» проиграла шесть из десяти последних поединков на выезде

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Леванте» выиграл у «Малаги» четыре из пяти домашних матчей за последнее время

Прогноз

«Леванте» успешно играет в последних матчах с «Малагой» и в предстоящей встреча на своем стадионе также с большой вероятностью одержит победу. Сделать ставку на успех хозяев можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.