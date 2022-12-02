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«Леванте» — «Малага». Прогноз на матч Сегунды (04.12.2022)

вчера, 16:10
Леванте

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Малагу» могут поставить за 5.9. Коэффициент на ничью составляет 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.604.056.04
1XBET 1.61 3.84 5.70

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.1, в то время как низовой исход оценивается по 1.75. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Леванте» давно не проигрывает в чемпионате, но большое количество ничейных результатов не дает команде выбиться в лидеры турнирной таблицы. Сейчас коллектив идет на четвертом месте с набранными 28 очками и отстает на шесть пунктов от 34 баллов. В двух последних матчей «Леванте» сыграл вничью с «Луго» (1:1), а ранее разошелся миром с «Лас-Пальмас» (1:1).

«Малага» прервала свою серию без побед из нескольких матчей в Сегунде и подарила надежду болельщикам на лучшее будущее. Тем не менее, коллектив до сих пор находится в зоне вылета и занимает 21 место с 14 набранными пунктами. В предстоящем матче гостям очень важно зацепиться за очки, чтобы поверить в свои силы и дальше добывать результат. В прошлом туре «Малага» минимально обыграла «Понферрадину» (1:0), а ранее сыграла вничью с «Сарагосой» (0:0).

Информация для ставок

  • «Леванте» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
  • «Малага» проиграла шесть из десяти последних поединков на выезде
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Леванте» выиграл у «Малаги» четыре из пяти домашних матчей за последнее время

Прогноз

«Леванте» успешно играет в последних матчах с «Малагой» и в предстоящей встреча на своем стадионе также с большой вероятностью одержит победу. Сделать ставку на успех хозяев можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.62 1.74 2.15
1XBET 1.76 2.13
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:59
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 16:14
Леванте не проиграет
Гость
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