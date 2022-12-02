«Леванте» — «Малага». Прогноз на матч Сегунды (04.12.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Малагу» могут поставить за 5.9. Коэффициент на ничью составляет 3.9.
|
- : -
завтра, 23:00
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.1, в то время как низовой исход оценивается по 1.75. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.03.
Форма команд
«Леванте» давно не проигрывает в чемпионате, но большое количество ничейных результатов не дает команде выбиться в лидеры турнирной таблицы. Сейчас коллектив идет на четвертом месте с набранными 28 очками и отстает на шесть пунктов от 34 баллов. В двух последних матчей «Леванте» сыграл вничью с «Луго» (1:1), а ранее разошелся миром с «Лас-Пальмас» (1:1).
«Малага» прервала свою серию без побед из нескольких матчей в Сегунде и подарила надежду болельщикам на лучшее будущее. Тем не менее, коллектив до сих пор находится в зоне вылета и занимает 21 место с 14 набранными пунктами. В предстоящем матче гостям очень важно зацепиться за очки, чтобы поверить в свои силы и дальше добывать результат. В прошлом туре «Малага» минимально обыграла «Понферрадину» (1:0), а ранее сыграла вничью с «Сарагосой» (0:0).
Информация для ставок
- «Леванте» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
- «Малага» проиграла шесть из десяти последних поединков на выезде
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Леванте» выиграл у «Малаги» четыре из пяти домашних матчей за последнее время
Прогноз
«Леванте» успешно играет в последних матчах с «Малагой» и в предстоящей встреча на своем стадионе также с большой вероятностью одержит победу. Сделать ставку на успех хозяев можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.