«Ливерпуль» — «Тулуза». Прогноз на матч Лиги Европы (26.10.2023)

Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.2. В случае победы «Тулузы», зайдет коэффициент 14. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.5.
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5 : 1
завершен
26 октября 2023, 22:00
четверг
Также в линии букмекеры предлагают 1.88 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.
Форма команд
«Ливерпуль» без особых усилий добился двух побед в стартовых турах Лиги Европы и уверенно лидирует в своей группе. Команда опережает нынешнего соперника на два пункта и в случае победы практически обеспечит себе первое место, ведь отыграть пять очков за вторую половину будет очень непросто. Два последних матча «Ливерпуля» завершились победой в дерби над «Эвертоном» (2:0) и ничьей с «Брайтоном» (2:2).
«Тулуза» неплохо проявляет себя в Лиге Европы и набрала уже четыре пункта, однако бороться с «Ливерпулем» команде будет вряд ли по силам. Тем не менее, в футболе случается разное и любые набранные баллы будут для французского коллектива на вес золота. В чемпионате Франции «Тулуза» занимает лишь десятое место, а два последних поединка свела к ничьим с «Реймсом» (1:1) и «Брестом» (1:1).
Информация для ставок
- Четыре из шести последних матчей «Тулузы» завершились исходом «обе забьют»
- «Ливерпуль» выиграл восемь поединков из десяти последних во всех турнирах
- Четыре последних матчей между клубами завершились победами английского клуба
Прогноз
Предполагаем, что «Ливерпуль» проведет частичную ротацию и не будет тратить много энергии на данный матч Лиги Европы. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.