«Ливерпуль» — «Тулуза». Прогноз на матч Лиги Европы (26.10.2023)

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25 октября 2023, 19:29

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.2. В случае победы «Тулузы», зайдет коэффициент 14. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.88 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Ливерпуль» без особых усилий добился двух побед в стартовых турах Лиги Европы и уверенно лидирует в своей группе. Команда опережает нынешнего соперника на два пункта и в случае победы практически обеспечит себе первое место, ведь отыграть пять очков за вторую половину будет очень непросто. Два последних матча «Ливерпуля» завершились победой в дерби над «Эвертоном» (2:0) и ничьей с «Брайтоном» (2:2).

«Тулуза» неплохо проявляет себя в Лиге Европы и набрала уже четыре пункта, однако бороться с «Ливерпулем» команде будет вряд ли по силам. Тем не менее, в футболе случается разное и любые набранные баллы будут для французского коллектива на вес золота. В чемпионате Франции «Тулуза» занимает лишь десятое место, а два последних поединка свела к ничьим с «Реймсом» (1:1) и «Брестом» (1:1).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Тулузы» завершились исходом «обе забьют»

«Ливерпуль» выиграл восемь поединков из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матчей между клубами завершились победами английского клуба

Прогноз

Предполагаем, что «Ливерпуль» проведет частичную ротацию и не будет тратить много энергии на данный матч Лиги Европы. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.