Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Локомотив» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России. (06.03.2022)

вчера, 13:04
Локомотив

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.71. Победа «Химок» оценивается по 5.11, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.72.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.713.725.11
Фонбет 1.75 3.70 4.80
Мелбет 1.84 3.86 4.68
BetBoom 1.78 3.90 4.70

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

«Химки» на данный момент являются последней командой РПЛ и давно не могут победить. Коллектив имеет в своем активе 14 очков и отстает от ближайшего соперника на 2 пункта. Чтобы изменить ситуацию, подмосковному клубу следует пересмотреть отношение к тренировочному процессу и лучше реализовывать свои моменты (16 забитых мячей в сезоне). Два последних поединка «Химок» в чемпионате России завершились поражениями от «Динамо» Москва (0:3) и «Ахмата» (1:4).

«Локомотив» прервал свою серию без побед в прошлом туре, однако положение у коллектива не самое лучшее. Команда идет только на седьмой позиции и набрала 28 очков, отставая от лидера уже на 13 пунктов. Предстоящий поединок с последней командой турнирной таблицы может стать хорошим шансом для «железнодорожников» набрать важные три очка и вернуться в борьбу за самые высокие места. В прошлом туре «Локомотив» выиграл у «Уфы» на своем стадионе (2:0), а ранее уступил на своем поле «Уралу» (0:1).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Локомотива» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Химки» выиграли два из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних встреч клубов между собой закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Локомотив» выиграл три из пяти последних матчей с «Химками»

Прогноз

«Локомотив», несмотря на небольшой спад, выглядит на голову сильнее нынешних «Химок». У гостей не клеится игра в этом сезоне, поэтому предлагаем остановить выбор на «железнодорожниках». Сделать ставку на «Локомотив» можно по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.50 1.86 1.98 1.46 2.76
Фонбет 1.85 2.00
Мелбет 1.90 2.04
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 13:38
Побег Гиздоля и его штаба из России спровоцировал уверенный вылет из кубка "железнодорожников". Гол гостей за солидный КФ я спрогнозировал заранее, но что красноярцы вынесут москвичей 4-0 в Черкизово, подумать не мог. Немецкое руководство какое то осталось, но система разбита, а игроки находятся в недоумении, что хорошо отразилось на кубковом матче. С Химками такое состояние резко не пропадет.... Химчане заметно укрепились опытными игроками (Мамаев, Жирков) и сильными легионерами (Ламкель Зе), так что списывать в борьбе за выживание я бы красно-черных не торопился. Да, случились с Динамо 0-3, но динамовцы борются за чемпионство, а в команду только пришел Юран, который характер игрокам передать умеет. Плюс, несмотря на свое место команда опытная и неприятную ситуацию в стане соперника использовать в своих целях в состоянии.... 0-0 закончился первый поединок команд в Подмосковье. Сейчас таким результатом и близко пахнуть не должно. У Локомотива всю зиму наигрывался вариант с высоким прессингом, который еще остался и без отца-основателя Гиздоля в Локо, ну а Химкам надо спасаться, а состав набрали зимой они явно не под оборону, а под созидание и укрепление центра поля с нападением. Думаю, что сложившихся обстоятельствах гол гостей выглядит логичным выбором...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 