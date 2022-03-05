«Локомотив» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России. (06.03.2022)

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вчера, 13:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.71. Победа «Химок» оценивается по 5.11, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.72.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

«Химки» на данный момент являются последней командой РПЛ и давно не могут победить. Коллектив имеет в своем активе 14 очков и отстает от ближайшего соперника на 2 пункта. Чтобы изменить ситуацию, подмосковному клубу следует пересмотреть отношение к тренировочному процессу и лучше реализовывать свои моменты (16 забитых мячей в сезоне). Два последних поединка «Химок» в чемпионате России завершились поражениями от «Динамо» Москва (0:3) и «Ахмата» (1:4).

«Локомотив» прервал свою серию без побед в прошлом туре, однако положение у коллектива не самое лучшее. Команда идет только на седьмой позиции и набрала 28 очков, отставая от лидера уже на 13 пунктов. Предстоящий поединок с последней командой турнирной таблицы может стать хорошим шансом для «железнодорожников» набрать важные три очка и вернуться в борьбу за самые высокие места. В прошлом туре «Локомотив» выиграл у «Уфы» на своем стадионе (2:0), а ранее уступил на своем поле «Уралу» (0:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Локомотива» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Химки» выиграли два из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних встреч клубов между собой закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Локомотив» выиграл три из пяти последних матчей с «Химками»

Прогноз

«Локомотив», несмотря на небольшой спад, выглядит на голову сильнее нынешних «Химок». У гостей не клеится игра в этом сезоне, поэтому предлагаем остановить выбор на «железнодорожниках». Сделать ставку на «Локомотив» можно по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Фонбет.