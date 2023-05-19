«Лорьян» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (21.05.2023)

1684514266

вчера, 19:37

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Ланса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.6. Ничейный результат котируется по 4.2, а победа «Лорьяна» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.77.

Форма команд

«Лорьян» после серии неудач смог набрать семь баллов в трех последних матчах и заслуженно держится в середине турнирной таблицы Лиги 1. На данный момент коллектив идет на девятом месте с 52 баллами и отстает на один пункт от «Клермона». В предстоящей встрече с соперником, который борется за чемпионство у хозяев откровенно мало шансов. В прошлом туре «Лорьян» сыграл вничью с «Монпелье» (1:1), а ранее переиграл на своем поле «Брест» (2:1).

За четыре тура до конца чемпионата Франции «Ланс» идет на высоком для себя втором месте с 75 баллами и отстает от « ПСЖ » на шесть пунктов. Сложно представить, что парижане позволяет себя догнать, поэтому в первую очередь необходимо сосредоточиться на втором месте, ведь идущий третьим «Марсель» отстает всего на два пункта. В прошлом матче «Ланс» обыграл на своем поле «Реймс» (2:1), а ранее с тем же счетом одолел «Марсель» (2:1).

Информация для ставок

«Лорьян» выиграл лишь три матча из десяти последних матчей в чемпионате Франции

«Ланс» выиграл три из пяти последних матчей на выезде

«Лорьян» уступил в двух из пяти последних встреч с «Лансом»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ланс» находится в отличной форме и постарается добиться нужной победы на выезде. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.