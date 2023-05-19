Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Лорьян» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (21.05.2023)

вчера, 19:37
Ланс

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Ланса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.6. Ничейный результат котируется по 4.2, а победа «Лорьяна» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.764.451.58
Pari 5.60 4.30 1.57

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.77.

Форма команд

«Лорьян» после серии неудач смог набрать семь баллов в трех последних матчах и заслуженно держится в середине турнирной таблицы Лиги 1. На данный момент коллектив идет на девятом месте с 52 баллами и отстает на один пункт от «Клермона». В предстоящей встрече с соперником, который борется за чемпионство у хозяев откровенно мало шансов. В прошлом туре «Лорьян» сыграл вничью с «Монпелье» (1:1), а ранее переиграл на своем поле «Брест» (2:1).

За четыре тура до конца чемпионата Франции «Ланс» идет на высоком для себя втором месте с 75 баллами и отстает от «ПСЖ» на шесть пунктов. Сложно представить, что парижане позволяет себя догнать, поэтому в первую очередь необходимо сосредоточиться на втором месте, ведь идущий третьим «Марсель» отстает всего на два пункта. В прошлом матче «Ланс» обыграл на своем поле «Реймс» (2:1), а ранее с тем же счетом одолел «Марсель» (2:1).

Информация для ставок

  • «Лорьян» выиграл лишь три матча из десяти последних матчей в чемпионате Франции
  • «Ланс» выиграл три из пяти последних матчей на выезде
  • «Лорьян» уступил в двух из пяти последних встреч с «Лансом»
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ланс» находится в отличной форме и постарается добиться нужной победы на выезде. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.40 1.34 2.17 1.75 1.70 2.24
Pari 2.13 1.73
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:56
В этом матче скорее всего что обе команды смогут отличиться забитыми голами и тотал больше 2,5 команды преодолеют в этой игре. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:47
Думаю что Ланс обыграет Лорьян, ну точно не проиграет!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 