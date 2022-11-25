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«Малага» — «Понферрадина». Прогноз на матч Сегунды (26.11.2022)

сегодня, 14:29
Понферрадина

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое преимущество в этом поединке «Малаге» по коэффициенту 2.2. Поставить на победу «Понферрадины» можно по коэффициенту 3.5, а ничейный результат котируется по 3.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.303.133.60
1XBET 2.20 3.24 3.38

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.35. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 2.

Форма команд

«Малага» идет на последнем месте в Сегунде, что очень тревожит болельщиков, которые не могли представить такой участи более пяти лет назад. Сейчас в активе клуба 11 набранных очков и ему очень нужны хорошие результаты, чтобы исправить ситуацию и покинуть последнее место. Два последних поединка «Малаги» завершились ничьей с «Сарагосой» (1:1) и ничьей с «Пенья Депортина» (2:1 по пенальти).

«Понферрадина» выиграла только один матч из пяти последних туров и очень плотно находится к зоне вылета. В активе клуба 17 очков, что всего на один пункт больше, чем у ближайшего оппонента. В предстоящей встрече с последней командой Сегунды гостям очень важно зацепиться за очки и по возможности отдалиться от дна турнирной таблицы. В прошлом туре «Понферрадина» сыграла вничью с «Реал Овьедо» (1:1), а ранее уступил в кубке Испании «Гвадалахаре» (1:2).

Информация для ставок

  • «Понферрадина» выиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах
  • «Малага» забивала только в пяти из десяти последних домашних встречах
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и нуждаются в очках. Предлагаем сделать ставку на то, что команды забьют меньше 2.5 мячей. Коэффициент на такой исход составляет 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.78 1.60 2.42
1XBET 1.61 2.40
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 15:28
Игра на три результата...фаворита матча нет
Гость
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