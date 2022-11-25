«Малага» — «Понферрадина». Прогноз на матч Сегунды (26.11.2022)

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сегодня, 14:29

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое преимущество в этом поединке «Малаге» по коэффициенту 2.2. Поставить на победу «Понферрадины» можно по коэффициенту 3.5, а ничейный результат котируется по 3.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.35. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 2.

Форма команд

«Малага» идет на последнем месте в Сегунде, что очень тревожит болельщиков, которые не могли представить такой участи более пяти лет назад. Сейчас в активе клуба 11 набранных очков и ему очень нужны хорошие результаты, чтобы исправить ситуацию и покинуть последнее место. Два последних поединка «Малаги» завершились ничьей с «Сарагосой» (1:1) и ничьей с «Пенья Депортина» (2:1 по пенальти).

«Понферрадина» выиграла только один матч из пяти последних туров и очень плотно находится к зоне вылета. В активе клуба 17 очков, что всего на один пункт больше, чем у ближайшего оппонента. В предстоящей встрече с последней командой Сегунды гостям очень важно зацепиться за очки и по возможности отдалиться от дна турнирной таблицы. В прошлом туре «Понферрадина» сыграла вничью с «Реал Овьедо» (1:1), а ранее уступил в кубке Испании «Гвадалахаре» (1:2).

Информация для ставок

«Понферрадина» выиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Малага» забивала только в пяти из десяти последних домашних встречах

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и нуждаются в очках. Предлагаем сделать ставку на то, что команды забьют меньше 2.5 мячей. Коэффициент на такой исход составляет 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.