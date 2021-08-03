«Мальме» — «Рейнджерс». Прогноз на матч квалификационного раунда Лиги чемпионов (03.08.2021)

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вчера, 12:04

3 августа 2021 года «Мальме» встретится с «Рейнджерс» в рамках квалификационного раунда ЛЧ . Букмекеры БК Фонбет представили котировки.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Рейнджерс». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.10. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50, а на победу хозяев по 3.45.

Форма команд

«Мальме» в этом сезоне играет очень неплохо. Клуб успешен в чемпионате Швеции и показывает себя с хорошей стороны в еврокубках. Свой прошлый матч в Лиге чемпионов «Мальме» сыграл вничью в поединке против ХИКа. Поединок завершился со счетом 2:2. «Мальме» редко проигрывает, за последние десять поединков во всех турнирах клуб из Швеции лишь дважды не набирал ни одного очка.

«Рейнджерс» еще в прошлом сезоне показал, что может играть в отличный футбол. В этом сезоне команда продолжает начатое. Стивен Джеррард, который может возглавить команду из АПЛ , готовит свой клуб к переменам. В последних матчах клуб из Шотландии проявил себя очень хорошо. Предсезонная подготовка у клуба очень хорошая, команда находится в отличной форме и готова показать всю свою мощь.

Информация для ставок

● «Рейнджерс» не проигрывает четыре поединка кряду

● «Мальме» не проигрывает семь игр кряду

● «Рейнджерс» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — обе команды забьют по коэффициенту 1.77. Также можно поставить на проход «Рейнджерс» дальше по 1.35.