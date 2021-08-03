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«Мальме» — «Рейнджерс». Прогноз на матч квалификационного раунда Лиги чемпионов (03.08.2021)

вчера, 12:04

3 августа 2021 года «Мальме» встретится с «Рейнджерс» в рамках квалификационного раунда ЛЧ. Букмекеры БК Фонбет представили котировки.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Рейнджерс». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.10. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50, а на победу хозяев по 3.45.

Форма команд

«Мальме» в этом сезоне играет очень неплохо. Клуб успешен в чемпионате Швеции и показывает себя с хорошей стороны в еврокубках. Свой прошлый матч в Лиге чемпионов «Мальме» сыграл вничью в поединке против ХИКа. Поединок завершился со счетом 2:2. «Мальме» редко проигрывает, за последние десять поединков во всех турнирах клуб из Швеции лишь дважды не набирал ни одного очка.

«Рейнджерс» еще в прошлом сезоне показал, что может играть в отличный футбол. В этом сезоне команда продолжает начатое. Стивен Джеррард, который может возглавить команду из АПЛ, готовит свой клуб к переменам. В последних матчах клуб из Шотландии проявил себя очень хорошо. Предсезонная подготовка у клуба очень хорошая, команда находится в отличной форме и готова показать всю свою мощь.

Информация для ставок

● «Рейнджерс» не проигрывает четыре поединка кряду
● «Мальме» не проигрывает семь игр кряду
● «Рейнджерс» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — обе команды забьют по коэффициенту 1.77. Также можно поставить на проход «Рейнджерс» дальше по 1.35.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.51 1.55 1.78 2.08
Мелбет 1.71 2.19
1XBET 3.30 1.35
BetBoom 2.32 1.60 1.69 2.16 1.37 3.06
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shlomo
shlomo
вчера в 14:29
Мальме не проиграет
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