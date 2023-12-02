«Мальорка» – «Алавес». Прогноз на матч чемпионата Испании (03.12.2023)

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сегодня, 16:47

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. В случае победы «Алавеса», зайдет коэффициент 3.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.95.

Также в линии букмекеры предлагают 2.05 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.77. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Мальорка» барражирует около зоны вылета, но еще удерживает 17 место с десятью баллами, опережая ближайшего соперника на два пункта. Коллектив очень не хочет опускаться ниже, ведь потом выбраться со дна турнирной таблицы будет непросто. В домашней встрече с более успешным на данный момент соперником, хозяева постараются добиться важных трех баллов. В прошлом туре «Мальорка» сыграла вничью с «Кадисом» (1:1), а ранее уступила на выезде «Атлетико» (0:1).

«Алавес» старается набирать очки, где это возможно и пока что неплохо себя чувствует на 13 месте в Ла Лиге. Коллектив набрал 15 очков и отстает на четыре пункта сразу от трех конкурентов. Любые набранные очки на выезде с мотивированным соперником помогут клубу удерживать свою позицию ближе к середине таблицы. Два последних матча «Алавеса» завершились победой над «Гранадой» (3:1) и поражением «Барселоне» (1:3).

Информация для ставок

«Мальорка» выиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Алавес» проиграл шесть из десяти последних выездных поединков

«Алавес» проиграл три последних матчей «Мальорке»

Четыре из пяти поединков между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Матчи между этими клубами всегда непредсказуемы, поэтому определять победителя очень рискованно. Предлагаем воспользоваться хорошим коэффициентом 1.62 и сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» в букмекерской конторе Лига Ставок.