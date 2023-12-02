«Мальорка» – «Алавес». Прогноз на матч чемпионата Испании (03.12.2023)

Ставки букмекеров
В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. В случае победы «Алавеса», зайдет коэффициент 3.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.95.
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завтра, 16:00
Также в линии букмекеры предлагают 2.05 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.77. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.3.
Форма команд
«Мальорка» барражирует около зоны вылета, но еще удерживает 17 место с десятью баллами, опережая ближайшего соперника на два пункта. Коллектив очень не хочет опускаться ниже, ведь потом выбраться со дна турнирной таблицы будет непросто. В домашней встрече с более успешным на данный момент соперником, хозяева постараются добиться важных трех баллов. В прошлом туре «Мальорка» сыграла вничью с «Кадисом» (1:1), а ранее уступила на выезде «Атлетико» (0:1).
«Алавес» старается набирать очки, где это возможно и пока что неплохо себя чувствует на 13 месте в Ла Лиге. Коллектив набрал 15 очков и отстает на четыре пункта сразу от трех конкурентов. Любые набранные очки на выезде с мотивированным соперником помогут клубу удерживать свою позицию ближе к середине таблицы. Два последних матча «Алавеса» завершились победой над «Гранадой» (3:1) и поражением «Барселоне» (1:3).
Информация для ставок
- «Мальорка» выиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Алавес» проиграл шесть из десяти последних выездных поединков
- «Алавес» проиграл три последних матчей «Мальорке»
- Четыре из пяти поединков между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Матчи между этими клубами всегда непредсказуемы, поэтому определять победителя очень рискованно. Предлагаем воспользоваться хорошим коэффициентом 1.62 и сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» в букмекерской конторе Лига Ставок.