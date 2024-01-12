«Мальорка» – «Сельта». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.01.2024)

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вчера, 15:15

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. В случае победы «Сельты», зайдет коэффициент 3.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.05.

Также в линии букмекеры предлагают 2.45 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Мальорка» в последнее время показывает неплохие результаты и стала реже проигрывать. Команда нашла свою игру и теперь может многим в чемпионате создавать проблемы и «Сельта» относится к таким клубам. Команда идет на 14 месте с 18 очками и опережает нынешнего соперника на два пункта, а победа поможет оторваться еще дальше. Два последних матча «Мальорки» завершились крупной победой над «Бургосом» в кубке (3:0) и поражением на выезде от «Реала» (0:1).

«Сельта» очень слабая в текущем сезоне, но последние результаты помогают клубу оставаться вне зоны вылета и опережать ее на один пункт. Команда идет на 17 месте с 16 очками, а встреча с «Мальоркой» дает хорошую возможность разжиться очками и улучшит свое положение в Ла Лиге. В прошлом туре «Сельта» обыграла на выезде «Аморебьету» (4:2) в кубке, а ранее на своем поле одолела «Бетис» (2:1).

Информация для ставок

«Сельта» проиграла лишь два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей «Мальорки» завершились ничейными результатами

«Мальорка» выиграла три последних матча с «Сельтой»

Прогноз

«Мальорка» имеет преимущество в личных встречах с «Сельтой» и в этот раз также существует большая вероятность победы для хозяев. Сделать ставку на победу «Мальорки» можно по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.