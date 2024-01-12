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«Мальорка» – «Сельта». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.01.2024)

вчера, 15:15
Мальорка

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. В случае победы «Сельты», зайдет коэффициент 3.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.05.

Также в линии букмекеры предлагают 2.45 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Мальорка» в последнее время показывает неплохие результаты и стала реже проигрывать. Команда нашла свою игру и теперь может многим в чемпионате создавать проблемы и «Сельта» относится к таким клубам. Команда идет на 14 месте с 18 очками и опережает нынешнего соперника на два пункта, а победа поможет оторваться еще дальше. Два последних матча «Мальорки» завершились крупной победой над «Бургосом» в кубке (3:0) и поражением на выезде от «Реала» (0:1).

«Сельта» очень слабая в текущем сезоне, но последние результаты помогают клубу оставаться вне зоны вылета и опережать ее на один пункт. Команда идет на 17 месте с 16 очками, а встреча с «Мальоркой» дает хорошую возможность разжиться очками и улучшит свое положение в Ла Лиге. В прошлом туре «Сельта» обыграла на выезде «Аморебьету» (4:2) в кубке, а ранее на своем поле одолела «Бетис» (2:1).

Информация для ставок

  • «Сельта» проиграла лишь два матча из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Шесть из десяти последних матчей «Мальорки» завершились ничейными результатами
  • «Мальорка» выиграла три последних матча с «Сельтой»

Прогноз

«Мальорка» имеет преимущество в личных встречах с «Сельтой» и в этот раз также существует большая вероятность победы для хозяев. Сделать ставку на победу «Мальорки» можно по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
tj7zeze6wwbt
tj7zeze6wwbt
вчера в 18:13
Тотал меньше 2.5 голов является вероятным в этом матче.
v9tqx7g3pvzs
v9tqx7g3pvzs
вчера в 18:10
“Сельта” может выиграть матч или свести в ничью.
bejudyc9g826
bejudyc9g826
вчера в 18:03
«Мальорка» находится в лучшей форме и имеет больше шансов на победу в предстоящем матче.
8bss8dzpgfe2
8bss8dzpgfe2
вчера в 18:02
«Мальорка» является фаворитом в предстоящем матче против «Сельты».
866y5tkkx83k
866y5tkkx83k
вчера в 16:05
Очень непростой матч для прогнозов. В котором, наверное, лучшим вариантом остаётся взять за довольно скромный коэффициент банальную ставку на ТМ 2.5. Обе команды - это всё же больше про оборону, чем про атаку. Сельта забила в 19 матчах Ла Лиги текущего сезона только 20 мячей, что в среднем чуть больше гола за игру. У Мальорки показатель результативности ещё ниже - 17 голов, что в среднем даже меньше одного за игру. В 2023-м календарном году "красно-чёрные" и "небесные" трижды пересекались на футбольных полях. В итоге все три раза победа оставалась за Мальоркой, но нам более важно даже не это. А то, что во всех трёх случаях коллектив из Виго уступал со счётом (0-1). Скорее всего один, ну максимум два точных удара, решат судьбу матча между данными коллективами и сейчас. Ставка - ТМ 2,5.
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