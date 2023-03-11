«Марсель» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (12.03.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. Выбрать успех гостей можно по 8, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 4.8.
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сегодня, 22:45
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1.
Форма команд
«Марсель» сохраняет за собой второе место в чемпионате Франции, но догнать «ПСЖ» будет очень сложно. На данный момент подопечные Игора Тудора имеют в активе 55 очков и на восемь пунктов отстают от лидера, поэтому предстоящий матч с командой из нижней части турнирной таблицы рассматривается только как потенциальная победа. В прошлом туре «Марсель» обыграл на выезде «Ренн» (1:0), а ранее в серии пенальти кубка Франции уступил «Анси» (2:3).
«Страсбур» сейчас находится не в зоне вылета, но опережает ее всего на один балл. Нынешний сезон совсем не задался у команды и теперь ее главной задачей является сохранение места на следующий футбольный год. Любые набранные очки с «Марселем» станут хорошим результатом для гостей и большой неожиданностью для большинства поклонников французского футбола. Два последних матча «Страсбура» завершились поражением от «Бреста» (0:1) и ничьей с «Клермоном» (1:1).
Информация для ставок
- «Марсель» проиграл три поединка из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Страсбур» одержал две победы на выезде из десяти последних
- «Страсбур» проиграл три последние встречи «Марселю» при двух ничьих
Прогноз
На данном отрезке турнира «Марсель» выглядит гораздо предпочтительнее своего оппонента, а также играет поединок дома. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.