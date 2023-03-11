«Марсель» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (12.03.2023)

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вчера, 17:31

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. Выбрать успех гостей можно по 8, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 4.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Марсель» сохраняет за собой второе место в чемпионате Франции, но догнать « ПСЖ » будет очень сложно. На данный момент подопечные Игора Тудора имеют в активе 55 очков и на восемь пунктов отстают от лидера, поэтому предстоящий матч с командой из нижней части турнирной таблицы рассматривается только как потенциальная победа. В прошлом туре «Марсель» обыграл на выезде «Ренн» (1:0), а ранее в серии пенальти кубка Франции уступил «Анси» (2:3).

«Страсбур» сейчас находится не в зоне вылета, но опережает ее всего на один балл. Нынешний сезон совсем не задался у команды и теперь ее главной задачей является сохранение места на следующий футбольный год. Любые набранные очки с «Марселем» станут хорошим результатом для гостей и большой неожиданностью для большинства поклонников французского футбола. Два последних матча «Страсбура» завершились поражением от «Бреста» (0:1) и ничьей с «Клермоном» (1:1).

Информация для ставок

«Марсель» проиграл три поединка из десяти последних матчей во всех турнирах

«Страсбур» одержал две победы на выезде из десяти последних

«Страсбур» проиграл три последние встречи «Марселю» при двух ничьих

Прогноз

На данном отрезке турнира «Марсель» выглядит гораздо предпочтительнее своего оппонента, а также играет поединок дома. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.