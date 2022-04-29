Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Майнц» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (30.04.2022)

вчера, 13:54
Бавария (Мюнхен)

Ставки букмекеров

Фаворитами этой встречи букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.5. В случае победы «Майнца», зайдет коэффициент 5.7. Ничью можно выбрать по 4.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.784.921.54
Фонбет 5.20 4.60 1.55
Мелбет 5.12 4.44 1.64
BetBoom 4.81 4.46 1.61

Также в линии букмекеры предлагают 2.01 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Бавария» уже оформила чемпионство в Бундеслиге и успела его даже отпраздновать. Теперь подопечные Нагельсмана не имеют большой турнирной мотивации и наверняка ,тренерский штаб захочет провести некоторые эксперименты с составом и дать поиграть игрокам запаса. Команда на данный момент набрала 75 очков и уже на 12 пунктов опережает ближайшего соперника, став для него недосягаемой. В прошлом туре «Бавария» обыграла «Боруссию» (3:1), а немного ранее крупно переиграла «Арминию» (3:0).

«Майнц» является типичным середняком Бундеслиги, однако серия без побед из нескольких матчей не может радовать болельщиков. Клуб идет на 10 месте с набранными 39 очками и имеет все шансы, чтобы реабилитироваться в матче с чемпионом страны, который не будет слишком утруждаться в оставшихся поединках. В прошлом туре «Майнц» был разгромлен «Вольфсбургом» (0:5), а ранее разошелся миром со «Штутгартом» (0:0).

Информация для ставок

  • «Майнц» не может одержать победу уже пять матчей подряд
  • «Бавария» выиграла пять последних поединков в Бундеслиге
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Бавария» выиграла у «Майнца» четыре из пяти последних встреч

Прогноз

В этом поединке мы предполагаем, что стоит обратить внимание на высокую результативность последних личных встреч между клубами. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.07 1.41 2.44 1.61
Мелбет 2.75 1.48
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:42
Победа команды Баварии с Азиатской форой (-1,5) в этом матче.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 14:20
Будет разгром/
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 