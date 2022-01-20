«Мехелен» — «Андерлехт». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (23.01.2022)

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вчера, 12:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальное преимущество отдают «Андерлехт». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.67. Победа «Мехелена» оценивается по 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.88. Сделать ставку на низовой исход встречи ТМ 3 можно по 1.99. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.

Форма команд

«Андерлехт» показывает стабильную игру в чемпионате Бельгии и не проигрывает несколько матчей. Это позволяет клубу находиться на четвертой позиции с набранными 39 очками. Команда много забивает (51 мяч) и приложит все усилия, чтобы увеличить этот показателей в ближайшем поединке с непростым соперником, а также побороться за более высокую позицию. В прошлом туре «Андерлехт» сыграл вничью со «Стандардом» (1:1), а ранее разгромил на выезде «Беерсхот-Вилрийк» (7:0).

«Мехелен» чередует победы с поражениями и держится в зоне плей-офф, а именно на седьмом месте в турнирной таблице. Клуб набрал 33 очка, но любая неудача может откинуть его сразу на несколько позиций вниз. «Мехелен» имеет одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей (37:37), а это значит, что тренерскому штабу следует поработать над линией защиты. Последние две встречи «Мехелена» завершились победой над «Серен Юнайтед» (2:0) и поражением от «Зюлте-Варегем» (2:3).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Мехелена» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Андерлехт» забивал в 13 из 15 последних матчей на выезде

«Мехелен» проиграл только один матч «Андерлехту» из шести последних

Восемь из десяти последних матчей между клубами на поле «Мехелена» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Андерлехт» находится в хорошей форме и постарается продлить свою серию без поражений. Предполагаем, что команда добьется минимального перевеса и сумеет его сохранить. Сделать ставку на победу «Андерлехта» можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет.