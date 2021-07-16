«Мидтьюлланд» — «Оденсе». Прогноз на матч чемпионата Дании (16.07.2021)

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сегодня, 00:17

«Мидтьюлланд» примет «Оденсе» в рамках первого тура чемпионата Дании. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Мидтьюлланд», поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.60. Ничейный исход оценивают коэффициентом 4.05, а победу гостей в 5.40.

Форма команд

«Мидтьюлланд» готовился к сезону, играя в товарищеских поединках. В виртуальной турнирной таблице команда набрала бы шесть баллов из девяти возможных, к сожалению, одна осечка не позволила клубу насладиться максимальным результатом.

«Оденсе», как и соперник, играл в товарищеских матчах. Однако в случае с этим клубом, все было даже лучше, чем у оппонента. Команда смогла взять семь баллов из девяти возможных в трех матчах. «Оденсе» готов к началу сезона, возможно, даже лучше, чем его оппонент. Команда смотрелась неплохо и в конце прошлого сезона, за что заслужила овации своих болельщиков.

Информация для ставок

«Оденсе» не проигрывает семь матчей кряду

«Мидтьюлланд» выиграл три матча из последних пяти

«Оденсе» забил 17 мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — ничья или победа гостей по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на «обе команды забьют» за 1.80.

Также букмекеры предложили сумасшедший коэффициент на победу «Спутника» в матче чемпионата Беларуси с «Динамо» Брест.