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«Мидтьюлланд» — «Оденсе». Прогноз на матч чемпионата Дании (16.07.2021)

сегодня, 00:17

«Мидтьюлланд» примет «Оденсе» в рамках первого тура чемпионата Дании. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.614.045.90
Лига Ставок 1.59 4.00 5.40
Мелбет 1.86 3.62 3.72
1XBET 1.82 3.70 3.90
BetBoom 1.85 3.55 4.05

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Мидтьюлланд», поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.60. Ничейный исход оценивают коэффициентом 4.05, а победу гостей в 5.40.

Форма команд

«Мидтьюлланд» готовился к сезону, играя в товарищеских поединках. В виртуальной турнирной таблице команда набрала бы шесть баллов из девяти возможных, к сожалению, одна осечка не позволила клубу насладиться максимальным результатом.

«Оденсе», как и соперник, играл в товарищеских матчах. Однако в случае с этим клубом, все было даже лучше, чем у оппонента. Команда смогла взять семь баллов из девяти возможных в трех матчах. «Оденсе» готов к началу сезона, возможно, даже лучше, чем его оппонент. Команда смотрелась неплохо и в конце прошлого сезона, за что заслужила овации своих болельщиков.

Информация для ставок

  • «Оденсе» не проигрывает семь матчей кряду
  • «Мидтьюлланд» выиграл три матча из последних пяти
  • «Оденсе» забил 17 мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — ничья или победа гостей по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на «обе команды забьют» за 1.80.

Также букмекеры предложили сумасшедший коэффициент на победу «Спутника» в матче чемпионата Беларуси с «Динамо» Брест.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.76 1.65 2.31
Лига Ставок 2.02 1.74 1.61 2.23
Мелбет 2.02 1.83
1XBET 2.04 1.81
BetBoom 2.90 1.37 1.93 1.81 1.53 2.37
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