|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Настоящее миланское дерби , которое в итоги так и не выявило победителя . Боевой матч который держал в напряжение болельщиков обих команд , когда по очерёдно мяч держался и игра шла от ворот до ворот . И первые двадцать минут которые решили исход всего противостояния тому яркое подтверждение , когда уже на одинадцатой минуте игры был назначен пенальти в ворота Милана . К точке подошёл Чалханоглу и точным ударом вывел Интер вперёд. Не прошло и шести минут, как атака Милана завершилась автоголом , Стефан де Врей отправил мяч в собственные ворота. Накал борьбы не ослабевал ни на минуту. Проходит десять минут и за игру рукой в своей штрафной площади Милана и опять главный судья матча ставит на точку . И тут к мячу подходит Лаутаро Мартинес , но его удар парирует вратарь Милана Тэтэрушану . Интер так и не смог больше реализовать свои моменты, в принципе как и игроки Милана . Но игра получилась настоящим дерби , которое так и не выявила победителя . Ничейный исход, думаю справедлив , ведь и каждая из команд могла вырвать победу, но это футбол, тем он и хорош !!! Всем Добра !!!
Настоящее миланское дерби , которое в итоги так и не выявило победителя . Боевой матч который держал в напряжение болельщиков обих команд , когда по очерёдно мяч держался и игра шла от ворот до ворот . И первые двадцать минут которые решили исход всего противостояния тому яркое подтверждение , когда уже на одинадцатой минуте игры был назначен пенальти в ворота Милана . К точке подошёл Чалханоглу и точным ударом вывел Интер вперёд. Не прошло и шести минут, как атака Милана завершилась автоголом , Стефан де Врей отправил мяч в собственные ворота. Накал борьбы не ослабевал ни на минуту. Проходит десять минут и за игру рукой в своей штрафной площади Милана и опять главный судья матча ставит на точку . И тут к мячу подходит Лаутаро Мартинес , но его удар парирует вратарь Милана Тэтэрушану . Интер так и не смог больше реализовать свои моменты, в принципе как и игроки Милана . Но игра получилась настоящим дерби , которое так и не выявила победителя . Ничейный исход, думаю справедлив , ведь и каждая из команд могла вырвать победу, но это футбол, тем он и хорош !!! Всем Добра !!!