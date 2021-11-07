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Милан - Интер
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Сампдория - Болонья
Удинезе - Сассуоло
Лацио - Салернитана
Наполи - Верона

Протокол матча Милан против Интер

Милан Логотип футбольный клуб Милан 1:1 Логотип футбольный клуб Интер (Милан) Интер
Милан
1 : 1
завершен
вчера, 22:45
Стартовый состав
Цена (млн. €): 222.1 - 408.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2.8 - 2.2
Средний возраст: 26.8 - 28.6
Средний рост: 184.9 - 184.4
Легионеров: 9 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 3-5-2
Серия побед: 0 - 3
Интер
Италия. Серия А 2021/2022, 12 тур
Стадион Джузеппе Меацца
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Милан Логотип футбольный клуб Милан 1:1 Логотип футбольный клуб Интер (Милан) Интер
90:00
Милан
Интер
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.323.662.23
Фонбет 3.60 3.55 2.05
Мелбет 3.48 3.95 2.04
    Еще
     
    26' Балло-Туре Фоде (5)
     
    46' Балло-Туре Фоде (5) уходит с поля, Калулу Пьер (20) вышел на поле
     
    2
    59' Леау Рафаэл (17) уходит с поля, Ребич Анте (12) вышел на поле
    59' Диас Браим (10) уходит с поля, Салемакерс Алексис (56) вышел на поле
     
    71' Тонали Сандро (8) уходит с поля, Беннасер Исмаэль (4) вышел на поле
     
    84' Крунич Раде (33) уходит с поля, Бакайоко Тьему (41) вышел на поле
     
    11' (0:1) Чалханоглу Хакан (20)
     
    17' (1:1) Автогол де Врей Стефан (6)
     
    27' (1:1) Нереализованный пенальти Мартинес Лаутаро (10)
     
    68' Барелла Николо (23) уходит с поля, Видаль Артуро (22) вышел на поле
     
    2
    76' Дармиан Маттео (36) уходит с поля, Думфрис Дензел (2) вышел на поле
    76' Джеко Эдин (9) уходит с поля, Корреа Хоакин (19) вышел на поле
     
    2
    84' Бастони Алессандро (95) уходит с поля, Димарко Федерико (32) вышел на поле
    84' Мартинес Лаутаро (10) уходит с поля, Санчес Алексис (7) вышел на поле
    Голы
    11’ 0:1(П) Чалханоглу Хакан
    де Врей Стефан 1:1(А) 17’
    Наказания
    Балло-Туре Фоде 26’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Калулу Пьер Балло-Туре Фоде 46’
    Ребич Анте Леау Рафаэл 59’
    Салемакерс Алексис Диас Браим 59’
    68’ Видаль Артуро Барелла Николо
    Беннасер Исмаэль Тонали Сандро 71’
    76’ Думфрис Дензел Дармиан Маттео
    76’ Корреа Хоакин Джеко Эдин
    Бакайоко Тьему Крунич Раде 84’
    84’ Димарко Федерико Бастони Алессандро
    84’ Санчес Алексис Мартинес Лаутаро
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 13
    		4 Удары в створ 3
    		16 Фолы 11
    		4 Угловые 8
    		0 Офсайды 1
    		51% Владение мячом 49%
    		1 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    beefs
    beefs
    сегодня в 07:16
    Хороший матч, победила дружба...
    Alex Girilou
    Alex Girilou
    сегодня в 01:25
    Что больше всего удивляет: почему на такие матчи ставят таких бездарных комментаторов. Всю игру сокрушаться по поводу того, что команда предоставила пробить пенальти Мартинесу, который в общем-то пробил неплохо, да ещё из-за такого ставить под сомнение тренерские способности Индзаги - это конечно полный финиш.
    Ну и Милан доказал, почему же он в лидерах серии А - у команды есть характер, есть тренерская идея, плюс на игру всегда можно повлиять заменами. Короче, дерби стало украшением сегодняшнего футбольного дня, несмотря на непрофессионализм комментатора и не совсем однозначное судейство.
    Bon Scott 2
    Bon Scott 2
    сегодня в 01:08
    Скучный матч, зря смотрел, я бы обеим командам поражение засчитал
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 01:07
    Шикарный матч двух достойных друг друга команд.
    Настоящее миланское дерби , которое в итоги так и не выявило победителя . Боевой матч который держал в напряжение болельщиков обих команд , когда по очерёдно мяч держался и игра шла от ворот до ворот . И первые двадцать минут которые решили исход всего противостояния тому яркое подтверждение , когда уже на одинадцатой минуте игры был назначен пенальти в ворота Милана . К точке подошёл Чалханоглу и точным ударом вывел Интер вперёд. Не прошло и шести минут, как атака Милана завершилась автоголом , Стефан де Врей отправил мяч в собственные ворота. Накал борьбы не ослабевал ни на минуту. Проходит десять минут и за игру рукой в своей штрафной площади Милана и опять главный судья матча ставит на точку . И тут к мячу подходит Лаутаро Мартинес , но его удар парирует вратарь Милана Тэтэрушану . Интер так и не смог больше реализовать свои моменты, в принципе как и игроки Милана . Но игра получилась настоящим дерби , которое так и не выявила победителя . Ничейный исход, думаю справедлив , ведь и каждая из команд могла вырвать победу, но это футбол, тем он и хорош !!! Всем Добра !!!
    Джохар Нохчо
    Джохар Нохчо
    сегодня в 01:04
    Милан профукал шанс занять чистое 1 место
    Диванные войска
    Диванные войска
    сегодня в 00:50
    Чурбаноглу не долго радовался незаслуженному пенальти...пошел после матчей снова кебабами торговать. Как был бестолковым игрочишкой так и остался.
    Grande e saggio
    Grande e saggio
    сегодня в 00:48
    Интер забил два мяча, Милан ни одного, но не проиграл. Вот она гениальность итальянского Ильича)
    Мысыктар
    Мысыктар
    сегодня в 00:13
    одно из самых ублюдских судейств.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 23:45
    Давай, Милан, нужна только победа. Пора уже вернуть себе скудетто.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 23:21
    Шмурнов: Индзаги в отставку, за то что Лаутаро бил пенальти.
    Мда... Шутку, якобы шутку, про себя и Генича нужно развивать..
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    вчера в 23:20
    Шмурнов бесит, несет ахинею. Мартинес пробил хорошо, вратарь вытащил
    Мысыктар
    Мысыктар
    вчера в 23:17
    ахахахаха,Пусть восторжествует справедливость.
    Мысыктар
    Мысыктар
    вчера в 23:01, ред.
    мда вот так привоз( а как празднует то а, Милан обязаны урыть их.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    вчера в 22:59
    Ой Кессье.....иди лучше в псж зимой, последний месяц только подставляешь Милан...
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    вчера в 22:49
    желаю Победы россонери!
    Мысыктар
    Мысыктар
    вчера в 22:02
    Forza Milan,Верона дала шанс на первую строчку.
    УЕСКА
    УЕСКА Тайм/матч - гости/гости
    вчера в 21:31
    Я считаю Интер фаворитом в миланском дерби. У Милана много травм и проблем с составом но есть отрыв от Интера в 7 очков в таблице. Интеру обязательно нужна победа чтобы догонять лидеров.
    Bensurr
    Bensurr
    вчера в 18:08
    Если Милан выйграет это будет серезьный шаг к чемпионству, а интеру ни в коем случае нельзя проигрывать, а то будут с ювентусом за лигу европы бороться.
    RUPRICHT
    RUPRICHT Тотал больше гостей (1.5)
    вчера в 11:31
    В турнирном плане Дерби Милана будет максимально значим: "Интер" отстаёт от соседа на семь очков и для него матч будет по принципу "всё или ничего". Проигрывать "нерадзурри" крайне нельзя, ибо "Милан" может уйти в слишком далёкий отрыв. Несмотря на все ожидания осечек, "Милан" их не допускает, во многом удивляя определённых экспертов. Запаса прочности стало больше в сравнении с прошлым сезоном, м в этом плане "россонери" приблизились к "нерадзурри". Они, конечно, далеки от самих себя образца прошлого сезона, но кое в чём всё же напоминают – например, игра команды Симоне Индзаги, ранее являвшаяся острой в атаке и проблемной в защите (например, в реакции на контратаки), сейчас стала более сбалансированной, что позволило гораздо меньше пропускать.

    Самая существенная потеря у хозяев: не сыграет Тео Эрнандес, не в форме и Браим Диас. А вот гости подходят к матчу с лучшей кадровой ситуацией, имея в распоряжении всех сильнейших. Форма и "Милана", и "Интера" очень неплохая, и это даёт равные шансы соперникам на победу. Но номинальным гостям она будет нужнее, да и интриге на самых верхних позициях на пользу пойдёт именно победа "Интера".
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    вчера в 11:04
    Для меня, это будет один из самых интересных матчей осени, из за турнирного положения команд, ну и просто из за того, что это одно из самых искрометных противостояний в футболе. Обе команды на отличном ходу, россонери идут без поражений в сериале, в ЛЧ всё намного печальнее, нерадзурри же бьются на двух фронтах с переменным успехом. Сложный для прогнозирования матч, самый логичный исход ничья и обе забьют. Буки же считают фаворитом Интер, и тут я больше склоняюсь к этому варианту. Черно синим нужно сокращать отставание, отпускать Милан сегодняшнего образца на расстояние 10 очков может обернуться для Интера крахом всех надежд на защиту чемпионства. Всем желаю удачи и приятного просмотра.
    Мысыктар
    Мысыктар
    вчера в 10:22
    Милану и Вероне побед сегодня.
    Василий 50
    Василий 50 победа хозяев
    06 ноября в 23:35
    Поставлю на победу Милана. Надо запасаться очками потому, что по весне ожидаем серьезный спад. Скудетто они не возьмут, но трудности с попаданием в топ-4 скорее всего неизбежны. Ибрагимовичу еще есть, что доказывать.
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