В 1 Тэтэрушану Чиприан Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пенальти отражено: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

З 5 Балло-Туре Фоде Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 45

З 2 Калабрия Давиде Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

З 24 Кьер Симон Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 51 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

З 23 Томори Фикайо Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 7 Пасы: 48 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

П 79 Кессье Франк Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 90

П 33 Крунич Раде Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 84

П 8 Тонали Сандро Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Пасы: 40 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 71

П 10 Диас Браим Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 59

Н 11 Ибрагимович Златан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Выносы: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

П 17 Леау Рафаэл Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 59

Запасные игроки

В 83 Миранте Антонио

З 46 Габбиа Маттео

З 20 Калулу Пьер Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 2 Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 45

З 14 Конти Андреа

З 25 Флоренци Алессандро

П 41 Бакайоко Тьему Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 10

П 4 Беннасер Исмаэль Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 19

П 56 Салемакерс Алексис Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 31

Н 9 Жиру Оливье

Н 27 Мальдини Даниэль

Н 64 Пеллегри Пьетро

Н 12 Ребич Анте Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 31

Пропускают

(П) - Травма бедра

Не играл с 23.10.21 , с ним 9 из 32 очков в нац. чемпионате Кастильехо Самуэль (П) - Травма бедра

(В) - Травма запястья

Не играл с 10.10.21 , с ним 19 из 32 очков в нац. чемпионате Меньян Мик (В) - Травма запястья

(Н) - Травма бедра

Не играл с 03.10.21 , с ним 3 из 32 очков в нац. чемпионате Мессиас Жуниор (Н) - Травма бедра