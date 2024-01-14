«Милан» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (14.01.2024)

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вчера, 17:24

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.25. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.6. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.25.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.2. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.7. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Милан» на данный момент остается третьей силой в Серии А и набрал уже 39 очков. Команда отстает от лидера уже на 12 пунктов, но имеет один матч в запасе. «Красно-черные» играли в очень сложной группе Лиги Чемпионов и уже скоро продолжат свой путь в Лиге Европы, что будет отражаться на усталости футболистов. Поэтому сейчас коллективу очень важно набирать очки в чемпионате и обыгрывать «Рому» в этот футбольный вечер. В кубке Италии «Милан» проиграл «Аталанте» (1:2), а в чемпионате на выезде крупно обыграл «Эмполи» (3:0).

«Рома» чередует победы с поражениями и опустилась уже в середину турнирной таблицы, а именно на девятое место. Клуб из столицы Италии набрал 29 очков, но при нескольких удачных поединках подряд может существенно улучшить свое положение, ведь от четвертого места их отделяет всего четыре очка. В поединке кубка Италии «Рома» уступила в принципиальном дерби «Лацио» (0:1), а в чемпионате поделила очки с «Аталантой» (1:1).

Информация для ставок

«Милан» выиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах

«Рома» проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Милан» выиграл у «Ромы» три из пяти матчей за последнее время при двух ничьих

Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Милан» играет на своем стадионе и постарается использовать это преимущество. Предполагаем, что матч будет сложны для обеих команд, но немного удачливее окажутся хозяева, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.